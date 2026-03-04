Près de 30 kg de haschich saisis à l’AIBD

Partager Facebook

La Brigade du Tourisme des Douanes rattachée à la Subdivision des Douanes de l’Aéroport international Blaise DIAGNE de Diass (AIBD), Direction régionale Ouest, vient d’effectuer une nouvelle saisie de haschich (résine de cannabis).

Ladite saisie porte sur 289 plaquettes d’un poids total de 28,97 kg pour une contrevaleur de 190 millions de francs CFA. La saisie a été effectuée le jeudi 26 février 2026, vers 19 heures.

La drogue était conditionnée et soigneusement cachée dans deux valises appartenant à une dame de nationalité étrangère en provenance d’un pays du Maghreb. Les agents de la Brigade de Tourisme des Douanes ont décelé la présence d’indices probants sur les images du scanner.

À l’ouverture des valises présentées par les passagers, ils ont effectivement découvert une substance conditionnée en plaquettes qui s’est révélée positive au haschich suite aux résultats des tests effectués par le Laboratoire de la Police scientifique.

L’audition de la dame et les investigations menées, avec minutie, par les agents des Douanes ont abouti à l’arrestation du destinataire le même jour. Il s’agit d’un homme de nationalité sénégalaise âgé de 45 ans.

Les trafiquants sont mis à la disposition du Parquet de Mbour. L’enquête suit son cours.

L’Administration des Douanes réaffirme, ainsi, sa détermination à faire face à la criminalité transnationale organisée et à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes.