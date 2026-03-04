Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
PHOTO 2026 03 04 16 04 18 20

Près de 30 kg de haschich saisis à l’AIBD

4 mars 2026 Société

La Brigade du Tourisme des Douanes rattachée à la Subdivision des Douanes de l’Aéroport international Blaise DIAGNE de Diass (AIBD), Direction régionale Ouest, vient d’effectuer une nouvelle saisie de haschich (résine de cannabis).

PHOTO 2026 03 04 16 04 18 23

Ladite saisie porte sur 289 plaquettes d’un poids total de 28,97 kg pour une contrevaleur de 190 millions de francs CFA. La saisie a été effectuée le jeudi 26 février 2026, vers 19 heures.

La drogue était conditionnée et soigneusement cachée dans deux valises appartenant à une dame de nationalité étrangère en provenance d’un pays du Maghreb. Les agents de la Brigade de Tourisme des Douanes ont décelé la présence d’indices probants sur les images du scanner.

PHOTO 2026 03 04 16 04 18 24

À l’ouverture des valises présentées par les passagers, ils ont effectivement découvert une substance conditionnée en plaquettes qui s’est révélée positive au haschich suite aux résultats des tests effectués par le Laboratoire de la Police scientifique.

L’audition de la dame et les investigations menées, avec minutie, par les agents des Douanes ont abouti à l’arrestation du destinataire le même jour. Il s’agit d’un homme de nationalité sénégalaise âgé de 45 ans.

Les trafiquants sont mis à la disposition du Parquet de Mbour. L’enquête suit son cours.

PHOTO 2026 03 04 16 04 18 20

L’Administration des Douanes réaffirme, ainsi, sa détermination à faire face à la criminalité transnationale organisée et à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes.


 

Tags

Vérifier aussi

thumb 1260x800 69a7e58447bb4 JdyHtO1WQE

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : 32 mandats de dépôt

Depuis l’éclatement de l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie », le nombre total …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved