près d’une tonne de chanvre indien saisie dans les îles du Saloum

Les agents de la Brigade fluviale des Douanes de Fimela, relevant de la Subdivision des Douanes du Littoral Sud, Direction régionale des Unités maritimes, ont réalisé d’importantes saisies de chanvre indien au cours de trois opérations menées, sur l’axe maritime Bassoul-Fimela-Dioffior et en haute mer. Selon le communiqué de la douane, la dernière saisie en date a eu lieu le jeudi 29 janvier 2026, vers 6 heures, à hauteur de Diogane (Commune de Bassoul). Elle a porté sur 11 colis contenant des paquets de chanvre indien, d’un poids total de 319 kg.

872 kg de yamba saisis à Fimela entre décembre 2025 et janvier 2026

Toujours dans le cadre de la croisade contre le trafic de drogues, poursuit le document, la même unité a opéré, le 23 décembre 2025, vers 02 heures, une saisie de 346 kg de chanvre indien lors d’une opération qui s’est déroulée au large de Palmarin. L’autre saisie effectuée par la Brigade fluviale des Douanes de Fimela a eu lieu deux semaines plus tôt, au large de Dioffior, au cours d’une opération qui a abouti à l’arraisonnement d’une pirogue motorisée, avec à bord, 207 kg de chanvre indien. Ce qui porte à 872 kg, la quantité totale de chanvre indien saisie par la Brigade des Douanes de Fimela entre décembre 2025 et janvier 2026.

La contrevaleur totale des saisies ainsi réalisées est estimée à plus de 60 millions de francs CFA. Quatre individus ont été arrêtés au cours desdites opérations. Ces dernières font suite à l’exploitation judicieuse de renseignements portant sur l’existence de couloirs de trafics illicites dans cette partie du pays. L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre les trafics illicites sous toutes leurs formes et sollicite une collaboration accrue entre les populations et les unités douanières locales.