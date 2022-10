Présentielle 2024: Dr Cheikh Kanté défend la thèse de la 3eme candidature de Macky Sall

Pour le ministre d’Etat auprès du président de la république chargé du PSE, Dr Cheikh Kanté, rien ne peut entraver le chef de l’Etat pour qu’il puisse se présenter en 2024 pour un deuxième mandat de 5 ans. L’ancien Directeur du Port écarte le premier mandat de 2012 à 2017 du décompte. Il estime que le référendum de 2017 avait décidé de la mise en place des deux mandats successifs de cinq ans et qu’il n’est pas fait mention de la rétroactivité de cette disposition constitutionnelle.

Le Dr Cheikh Kanté, ministre en charge du suivi du PSE et responsable politique de l’APR à Fatick, fait partie de ceux-là qui retrouvent un département qu’ils ont déjà occupé. Une marque de confiance, estime le Dr Kanté qui est revenu dans cet entretien avec Dakaractu, sur ses relations avec le chef de l’État, sur les défis qui interpellent le nouveau Gouvernement et l’épineuse question du 3e ou 2e mandat du Président Sall, c’est selon. Sur cette question la réponse du Dr Cheikh Kanté est sans ambages : » Le Président Macky Sall a droit à un second mandat de 5 ans suivant les dispositions de l’article 27 de la constitution et j’invite les Sénégalais qui croient en lui et qui sont persuadés de la pertinence de son programme économique et social, à descendre sur le terrain politique et à se prononcer pour qu’on l’amène à briguer un second mandat de 5ans. Il y va de l’intérêt supérieur de la nation. »

