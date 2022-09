Présidence Assemblée: Cheikh Abdou Bara Dolly propose sa candidature mais...

L’assemblée Nationale est toujours sans président et le choix de celui ou celle qui va dirigé cette institution reste toujours un suspens chez les Sénégalais et chez les députés de la 14ème législature. Toutefois des candidatures ont été observés chez bon nombre de députés surtout celle de Cheikh Abdou Bara Dolly.

Le secrétaire général du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a jeté son dévolu sur Mamadou Lamine THIAM pour présider le bureau de l’assemblée nationale. Une proposition qui n’agrée pas tous les membres de la coalition Wallu Sénégal. En effet, pour Cheikh Abdou Bara Dolly qui est lui aussi candidat, cette décision n’a pas fait l’objet de concertation. Ainsi, il estime que la coalition doit d’abord se retrouver pour discuter sur tous les choix possibles.

« Une candidature qui a été annoncée sans aucune concertation au préalable. Si on trouve un consensus pour un candidat, je viendrais vers les populations de Touba pour leur dire que tel ou tel autre a été choisi pour l’intérêt du peuple. On va exposer nos arguments, mais s’il choisit un candidat, on va se ranger derrière celui qu’il choisit», indique-t-il.

A noter que les déclarations de candidature se multiplient au sein de l’inter coalition Wallu Yewwi. Une division qui risque de faire l’affaire de BBY qui compte déjà plus de députés. Le contrôle du perchoir ne semble pas parti pour être une partie de plaisir pour le groupe parlementaire affilié au pouvoir en place. Pour cause, l’opposition forte des 80 députés de l’inter-Coalition Wallu-Yewwi et des deux parlementaires de la coalition Aar Sénégal et du Mpr-Les Serviteurs, en l’occurrence Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall, entend elle aussi briguer la présidence de l’Assemblée nationale. Surtout que pour cette 14ème législature, elle se retrouve face à une mouvance présidentielle dont la majorité parlementaire ne tient que sur un fil ténu.

Quelques jours avant l’installation de la 14ème législature, le président Abdoulaye Wade aurait ainsi trouvé celui qui peut être placé à la tête de l’Assemblée nationale. Il s’agirait bien de Mamadou Lamine Thiam, l’ancien questeur de l’Assemblée nationale et mandataire national de la coalition Wallu Sénégal aux Législatives. Une proposition qui aurait été validée par les membres de la coalition en question en faveur de ce parlementaire qui sera cette année à sa quatrième législature. Du côté de Yewwi Askan Wi, la coalition qui regroupe Pastef-Les Patriotes d’Ousmane Sonko, Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, Pur de Serigne Moustapha Sy et leurs alliés, le temps serait aussi à la concertation ou aux réglages pour la journée cruciale du 12 septembre prochain qui consacrera l’élection du président et/ou présidente de l’Assemblée nationale, l’installation du bureau de cette institution et des commissions parlementaires. Des sièges non seulement juteux mais d’importance politique majeure dans le format de la 14ème législature marquée par le coude-à- coude entre la majorité (83 députés) et l’opposition (82 députés).