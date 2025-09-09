Prévisions météo : Pluie en vue, à vos parapluies !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

De fortes précipitations touchent Dakar ce lundi et devraient s’étendre dans les prochaines heures à plusieurs régions du pays, notamment le littoral, le centre et le sud, selon les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).

« Les pluies seront plus marquées sur le littoral, donc Dakar sera naturellement concernée, ainsi qu’une partie du centre et du sud du territoire », a indiqué Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’Anacim.

Il précise que les précipitations attendues pourraient varier « de faibles à modérées » et être « accompagnées d’orages ». Des orages qui, selon lui, peuvent représenter un danger. « Qui dit orage dit activité électrique. C’est pourquoi nous invitons les populations à prendre leurs précautions, car ces phénomènes peuvent causer d’importants dégâts sur l’environnement et les infrastructures », avertit-il.

Le nord du pays devrait également recevoir des pluies, mais « beaucoup moins importantes comparées aux zones du littoral et du sud », ajoute l’expert.

L’Anacim appelle enfin les citoyens à « rester attentifs aux informations météorologiques » afin d’anticiper les risques liés à ces intempéries.