Prise en charge des hémodialisés : Une batterie de mesures prises

Le Directeur de l’hôpital Aristide Le Dantec a rencontré le 27 août 2025, l’Association des malades hémodialysés du Hangar des pèlerins. Occasion saisie par ladite entité pour aborder avec Dr El hadji Mansour Diop, les principales préoccupations auxquelles ses membres sont confrontés.

Il s’agit notamment de l’approvisionnement en kits conformes de branchement et de débranchement ; de médicaments d’urgence ; de la maintenance régulière des machines de dialyse ; de l’équipement de la salle d’attente et la désinfection des salles ; du contrôle de la qualité de l’eau ; de l’accès à l’unité d’hémodialyse et la mobilité des patients ; de l’accompagnement social dans la prise en charge des examens et analyses.

Les représentants des malades hémodialysés ont invité le Directeur de l’hôpital Aristide Le Dantec à impliquer les malades dans le fonctionnement de l’unité d’hémodialyse sise au Hangar des pèlerins. Ils ont également sollicité une assistance sociale et financière face aux coûts de prise en charge.

Un mémorandum sur les préoccupations des malades de l’hémodialyse au plan national a été remis au Docteur Diop.

Le Directeur de l’hôpital susmentionné a prié pour une bonne santé des hémodialysés. Il les a ensuite remerciés et encouragés pour leur résilience, tout en affichant sa disponibilité et son engagement à œuvrer pour l’amélioration de la qualité de la prise en charge.

En réponse aux préoccupations, Dr El hadji Mansour Diop a fait de fortes annonces qui ont réconforté les représentants des malades hémodialysés.

A l’en croire, des espaces de stockage seront aménagés dans l’ancien site de la pharmacie à l’hôpital Aristide Le Dantec pour assurer la disponibilité des consommables ; des instructions ont été données au responsable de la pharmacie centrale de l’hôpital de trouver des solutions pérennes avec la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA) pour assurer une fourniture correcte en kits de dialyse et contrôler la conformité avec les fournisseurs ; une meilleure planification sera adoptée pour garantir la disponibilité des médicaments d’urgence ; des opérations de maintenance préventive des machines de dialyse seront menées régulièrement.

Une ambulance médicalisée mise à la disposition des patients

Docteur Diop a également informé que la salle d’attente sera équipée et la désinfection des locaux sera effectuée dans les meilleurs délais ; le processus de désignation d’une structure spécialisée en contrôle de la qualité de l’eau est en cours ; pour faciliter l’accès à l’unité d’hémodialyse, le désherbage, la sécurité et l’éclairage, des engagements sont pris avec les services compétents de l’Etat ; une ambulance sera affectée à l’unité d’hémodialyse pour assurer la mobilité des patients en cas d’urgence ; un projet d’installation d’un mini-laboratoire et d’une unité de prélèvement bien équipée est à l’étude.

En outre, la direction de l’hôpital Le Dantec a affiché son engagement à aider l’association par une subvention des repas avec un cahier des charges qui sera présenté à la restauratrice. Des démarches sont en cours pour approvisionner la boutique du site et désigner un gérant avec l’implication de l’association.

Les représentants de l’Association des malades hémodialysés ont remercié Docteur Diop pour sa capacité d’écoute et son esprit d’ouverture et l’ont invité à établir un cadre permanent de concertation avec les malades.

Ce dernier s’est réjoui de la qualité des échanges avec les représentants des malades et a promis d’instaurer une collaboration inclusive avec les membres de l’association pour le bon fonctionnement de l’unité d’hémodialyse.

Le jeudi 28 août 2025, le Directeur de l’Hôpital Aristide Le Dantec, dans le cadre du renforcement des moyens d’intervention pour la prise en charge des urgences, a réceptionné, au niveau de l’unité d’hémodialyse du Hangar des pèlerins, une ambulance médicalisée destinée aux patients.

Cette dotation, fruit d’un partenariat entre l’hôpital précité et l’association de la diaspora Jeunesse et Développement, ‘’vient renforcer de manière significative les capacités d’intervention du personnel soignant, notamment dans la prise en charge rapide et efficace des urgences’’.

Docteur Diop a salué ‘’cet acte de haute portée citoyenne et patriotique’’, tout en se félicitant de ‘’l’impact positif que cette contribution aura sur l’amélioration des conditions de prise en charge des patients’’.

Par ailleurs, il a réitéré l’engagement de l’hôpital à ‘’assurer une utilisation optimale de ce don’’, avant d’adresser ses vifs remerciements aux responsables de l’association pour ‘’ce geste de solidarité en faveur des malades’’.