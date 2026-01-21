Prisons sénégalaises : Les évasions chutent

Partager Facebook

La Direction générale de l’Administration pénitentiaire a tenu sa traditionnelle cérémonie de présentation de vœux et de décorations des agents. Occasion saisie par le DG, Aliou Ciss pour faire le bilan des activités de l’année écoulée et de donner les nouvelles orientations pour l’année en cours.

« Dans le domaine de la sécurité, des efforts ont été faits et ont contribué à la baisse considérable du taux d’évasion grâce à des hommes et femmes professionnels et résilients. Il en est de même du taux de mortalité qui a connu une baisse notable », a-t-il déclaré.

Le DG a souligné que l’Administration pénitentiaire a placé la préparation des détenus à la réinsertion sociale au cœur de sa feuille de route, en phase avec la politique de l’État qui a créé un fonds de réinsertion sociale pour l’Administration pénitentiaire, à travers le décret 2023-679 du 23 mars 2023 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Justice.

Selon lui, ce levier vise en amont l’amélioration des conditions de détention par l’humanisation de la détention, en se focalisant sur la promotion et la protection des droits des personnes placées sous main de justice, et en aval sur l’insertion socioprofessionnelle qui constitue un véritable facteur de lutte contre la récidive.

Dans le cadre de la préparation des détenus à la réinsertion sociale et de la contribution aux objectifs de développement et de souveraineté dans le secteur agricole au Sénégal, une campagne agricole a été entreprise dans 12 établissements pénitentiaires durant l’année 2025, suite à la réception de semences et d’intrants agricoles offerts par le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage.

À cela s’ajoutent les programmes de formation et d’apprentissage, d’éducation pour les mineurs et des activités socioculturelles marquées dans la plupart des établissements pénitentiaires par des géants de lutte traditionnelle.

Le DG Aliou Ciss a estimé qu’une bonne politique de réinsertion sociale ne peut se faire sans amélioration des conditions de détention et de travail du personnel pénitentiaire.

Parmi les réalisations notables, il a cité le relèvement de l’indemnité journalière d’alimentation des détenus, passée de 1 152 F CFA entre 2022 et 2024 à 1 300 F CFA en 2025, le recrutement de cuisinières professionnelles dans les établissements pénitentiaires pour améliorer la qualité de l’alimentation des détenus, l’augmentation des capacités d’accueil avec la création de plus de 1 000 places supplémentaires et l’éducation et la formation de plus de 4 000 détenus.

Concernant l’amélioration des conditions de travail et de performance professionnelle, des efforts de renforcement de capacités ont été réalisés à travers des séminaires, ateliers et conférences pour tous les corps composant le cadre de l’administration pénitentiaire.

La direction générale a également procédé à la dotation d’un important lot de moyens roulants composé de quatre camions hydrocureurs, 19 bus cellulaires, cinq ambulances, 46 véhicules pick-up et deux camions-citernes à eau.

Sur le plan international, l’Administration pénitentiaire a renforcé sa politique de coopération internationale à travers des séminaires, des conférences et voyages d’études au profit de son personnel, ainsi que la signature d’accords de partenariat dans le domaine pénitentiaire.