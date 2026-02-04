Problématique de l’emploi des jeunes au Sénégal : Mbagnick Diop mise sur la formation duale comme solution

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Placé sous le thème « Formation duale et employabilité pour une optimisation du plein emploi », la 25e édition du Forum du 1er emploi organisé par le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) s’est tenue, ce mardi, au King Fahd Palace. Dans son discours, le président du (MEDS), Mbagnick Diop, a invité la jeunesse Sénégalaise à prendre son destin en main avant de proposer, dans la foulée, la formation duale comme solution pour régler la problématique de l’emploi des jeunes.

La 25e édition du Forum du 1er emploi, a réuni des centaines de jeunes et d’acteurs de l’emploi vde tous horizons. Vénus en masse, les jeunes en quête d’emploi ont assisté au discours de haute facture du président du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS). Comme tous les ans, Mbagnick Diop a souligné l’importance de cet événement pour l’avenir des jeunes Sénégalais.

En effet, M. Diop a rappelé que l’emploi des jeunes est une urgence nationale et une condition essentielle de la souveraineté économique du Sénégal. Il a salué, dans ce sens, l’engagement du Président de la République et du Gouvernement à prendre à bras-le-corps la problématique de l’emploi des jeunes et de l’auto-entrepreneuriat.

Poursuivant, Mbagnick Diop indique que le Sénégal dispose d’une population majoritairement jeune, avec environ 300 000 nouveaux demandeurs d’emploi qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Cependant, constate-t-il, de nombreuses entreprises peinent à recruter des profils adaptés à leurs besoins réels.

Face à cette situation, le président du MEDS estime que la formation duale, qui combine apprentissage théorique en centre de formation et immersion pratique en entreprise, est une solution pour répondre à ce décalage structurel. Selon lui, elle permet une intégration précoce de l’apprenant dans le monde de la production, favorise l’acquisition de compétences opérationnelles et renforce immédiatement son employabilité. Pour appuyer ses propos, Mbagnick Diop cite des expériences internationales qui ont démontré que les entreprises ne sont pas seulement des recruteurs, mais elles participent aussi à former des jeunes.

Dans ce registre, M. Diop a également souligné l’importance de l’employabilité, qui invite à repenser la relation à l’emploi dans une logique plus dynamique, fondée sur l’adaptabilité, la formation continue et le développement des compétences techniques et comportementales.

Enfin, le président du MEDS a adressé ses remerciements au Chef de l’État, au Premier ministre et au ministre de la Fonction publique pour leur engagement « constant » aux côtés de la jeunesse sénégalaise. Il a également salué le soutien indéfectible du directeur général de la SICAP SA, Mouhamadou Moctar Magassouba, principal partenaire du Forum du 1er Emploi.