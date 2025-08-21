Procès Omart City : Plus de 500 victimes, les dessous d’un report

Partager Facebook

Le procès de l’affaire Omart City, initialement prévu le mardi devant le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye, a été reporté au 9 septembre. Ce report fait suite à la découverte qu’un magistrat de la composition avait déjà instruit le dossier.

Abdoulaye Mamadou Guissé, président d’Omart City Sénégal, ainsi que Khady Faye et Pape Boubacar Camara, sont poursuivis pour escroquerie et blanchiment d’argent. Plus de 500 victimes auraient été recensées dans cette affaire présumée d’escroquerie immobilière. « Chaque victime aurait versé entre 5 500 et 6 000 F CFA pour des logements sociaux fictifs », selon Kawtef.

Le procès a été reporté au 9 septembre. La raison de ce renvoi est liée au fait qu’un des magistrats de la composition avait déjà été impliqué dans l’instruction du dossier. L’enquête a révélé des témoignages accablants notamment celui d’une « ambassadrice » ayant versé 11 millions de FCFA collectés.