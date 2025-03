Procès pour corruption: Benjamin Netanyahu à la barre

Partager Facebook

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de nouveau témoigné devant la justice mardi dans le cadre de son procès pour corruption présumée. Il est le premier dirigeant israélien en exercice à se présenter à la barre en tant qu’accusé pénal.

Lors de ses comparutions devant le tribunal, M. Netanyahou répondra à des accusations de fraude, d’abus de confiance et d’acceptation de pots-de-vin dans trois affaires distinctes. Il est accusé d’avoir accepté des cigares et du champagne d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars de la part d’un producteur milliardaire d’Hollywood en échange d’une aide pour des intérêts personnels et commerciaux. Il est également accusé d’avoir promu des réglementations avantageuses pour des magnats des médias en échange d’une couverture favorable de lui-même et de sa famille.

M. Netanyahu, âgé de 75 ans, nie avoir commis des actes répréhensibles et affirme que les accusations sont une chasse aux sorcières orchestrée par des médias hostiles et un système judiciaire partial.

Ce témoignage est un nouveau coup dur pour le plus ancien dirigeant israélien, qui fait également l’objet d’un mandat d’arrêt international pour des crimes de guerre présumés lors de la guerre d’Israël à Gaza.