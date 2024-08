Promesses de l’Etat du Sénégal: Les boulangers toujours dans l’attente

Partager Facebook

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) a fait une déclaration ce jeudi. Selon les membres de cette association, ils disent attendre de l’État un ensemble de mesures devant faciliter l’incorporation des céréales locales dans la panification.

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal (Fnbs), en collaboration avec la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) et d’autres partenaires tels que Feed the future Sénégal et l’Usaid, a organisé une rencontre avec les professionnels des médias hier, jeudi 29 août, au siège du CNES. Cette rencontre visait à pérenniser les mesures de réduction de la baguette de pain, à améliorer sa qualité et à valoriser les céréales locales.

Depuis l’annonce par le gouvernement de la décision de réduire le prix du pain, les boulangers n’ont cessé de signaler les difficultés auxquelles leur secteur est confronté. « Malgré les discussions entamées avec les acteurs du secteur de la boulangerie et les recommandations du Conseil national de la consommation, l’État du Sénégal n’a toujours pas réussi à instaurer un climat d’entente avec les boulangers », déplore Bada Gassama. Il exprime également sa déception face aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko, qui ne fait même pas mention de la situation critique du secteur de la boulangerie.

Bada Gassama souligne que de nombreux boulangers envisagent de vendre leurs entreprises en raison des difficultés qu’ils rencontrent. Selon lui, ce que les boulangers demandent avant tout, c’est que l’État subventionne le secteur pour garantir une meilleure qualité du pain. Il ajoute que la cherté des intrants constitue un autre obstacle majeur à l’activité des boulangers. Gassama insiste sur le fait que le secteur de la boulangerie, aujourd’hui pilier de l’économie du pays, doit être revitalisé. Il lance un appel aux autorités étatiques pour sauver ces entreprises menacées par la décision gouvernementale de baisser le prix du pain.

L’introduction des céréales locales dans la production du pain est perçue non seulement comme un enjeu de souveraineté alimentaire, mais aussi de santé publique. Elle permettrait de réduire la dépendance à la farine de blé importée et d’économiser les 60 milliards de FCFA actuellement alloués aux subventions du blé, fonds qui pourraient être réaffectés à l’industrialisation de la transformation de la production agricole nationale. Cette initiative pourrait également profiter aux producteurs locaux, notamment dans la fabrication de fertilisants pour des exploitations agricoles pauvres en magnésium.

Le président de la Fnbs, Amadou Gaye, a souligné que le Sénégal importe près de 900 000 tonnes de blé par an, exposant ainsi l’économie aux fluctuations des prix internationaux et aux perturbations d’approvisionnement, comme observé pendant la crise russo-ukrainienne. Pour renforcer la souveraineté alimentaire du pays, la Fnbs s’engage à accompagner l’État dans la promotion d’initiatives visant à réduire cette dépendance au blé importé. L’accent sera mis sur l’importance d’incorporer de la farine à base de céréales locales dans la production de pain.

Pour atteindre cet objectif, la FNBS a défini une stratégie basée sur la production de connaissances, en tirant parti des expériences passées pour créer un argumentaire solide. Ce dernier vise à informer et à sensibiliser le grand public, les acteurs concernés et les décideurs sur l’importance de l’incorporation des céréales locales dans la panification.