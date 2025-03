Promotion et le Développement de l’Artisanat: Le projet « ZIAR » présenté au Khalif général des mourides

Partager Facebook

Une délégation composée de l’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT), de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX SA), et de l’Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat (APDA), s’est rendue à Touba pour rencontrer le Khalife général des Mourides en vue de la présentation du projet de la Zone industrielle et artisanale spécialisée en peaux et cuirs « ZIAR ».

La délégation était composée de M. Tidiane SIDIBE, Directeur général de l’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT), de M. Bakary Séga BATHILY, Directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX SA), de Mme Sophie Nzinga SY, Directrice générale de l’Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat (APDA), ainsi que de nombreux collaborateurs administratifs et techniques des trois agences.

L’objectif principal de cette visite était de solliciter la bénédiction du Khalife général des Mourides, pour la réalisation du projet de la Zone industrielle et artisanale spécialisée en peaux et cuirs. Ce projet, d’une importance capitale pour le développement économique et territorial de la région, s’étend sur les zones de Dahra, Linguère, Touba, et Ngaye Mékhé.

Après exposé des enjeux du projet ainsi que des raisons qui justifient l’implantation de l’une de ses composantes majeures à Touba, Serigne Mountakha MBACKE a exprimé son intérêt et son accord pour le projet. Il a donné l’instruction à Serigne Bassirou Abdou Khadre MBACKE, son porte-parole, de prendre en charge le suivi de l’initiative avec la délégation. Serigne Bassirou Abdou Khadre MBACKE a salué l’importance du projet en raison du poids économique et démographique de Touba. Il a mentionné l’augmentation du nombre de naissances et des nouvelles installations (habitations) dans la ville, soulignant l’importance du développement économique. Il a insisté sur la nécessité de créer des emplois, notamment dans le secteur de la transformation, pour répondre aux besoins de la population locale et de l’hinterland. Il a également fait un rappel historique sur la situation du foncier attribué par l’ancien Khalife pour le projet, en expliquant pourquoi le site proche de l’abattoir avait été choisi.

Concernant les emprises occupées par des habitations, il a noté que cette occupation était marginale et que des solutions pourraient être trouvées. Il a attribué ce phénomène à la lenteur de la mise en œuvre du projet et a souligné l’importance d’accélérer certains processus. En outre, Serigne Bassirou Abdou Khadre MBACKE a mentionné que Touba possède le potentiel d’accueillir davantage de zones industrielles et a encouragé l’Etat à soutenir les initiatives privées, notamment à travers des partenariats public-privé.

La visite de Touba a été bouclée avec la rencontre avec le Maire de Touba Mosquée, Abdou Lakhad KA, et ses collaborateurs.