Propos irrespectueux d’une députée de BBY à l’endroit de Serigne Moustapha Sy: Le PUR va réagir

Dans un communiqué parvenu à Leral du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), il est informé d’une conférence de presse à son siège ce lundi à 15h. Le motif de cette rencontre, poursuit le document, « des propos déplacés et irrespectueux d’une députée de Benno Bokk Yakaar, à l’endroit de Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy, président du PUR et guide religieux des Moustarchidines lors du vote du budget du ministère de l’Intérieur de ce dimanche ».