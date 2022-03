Qualif’ des Lions: Un ancien joueur décède

La qualification des Lions du football devant les Pharaons d’Egypte a été intensément saluée par nos compatriotes un peu partout dans le pays et dans la diaspora. A Mbour, un ancien sportif, Ousmane Niabaly, qui a fait les beaux jours du club fanion de la Petite Côte, le Stade de Mbour et de l’équipe de Coosé a, pour sa part, rendu l’âme après le pénalty victorieux de Sadio Mané. Le défunt qui avait des problèmes cardiaques, gagné par l’émotion, n’a pu contenir sa joie en savourant la qualification de ces « Lions » dont il a encadré certains parmi lesquels Sadio Mané et Abdoulaye Seck dit Abou Tall. Nos sincères condoléances à la famille éplorée.

