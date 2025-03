Ramadan 2025/ Approvisionnement du marché en oignons et en pommes de terre: Les assurances de Serigne Mansour Guèye (Producteur horticole)).

Partager Facebook

Le mois béni du Ramadan rime avec une forte demande en produits agricoles (oignons et pommes de terre, notamment). Serigne Mansour Guèye, producteur horticole et expert en cultures irriguées ,sort au vitriol pour assurer les consommateurs sénégalais durant cette période. A l’en croire, ces produits suscités seront disponibles sur le marché en quantité suffisante et avec des prix corrects, abordables.

« A l’état actuel, on ne parle que de la disponibilité des produits agricoles comme les oignons et pommes de terre. Je dois dire qu’il ya une forte production cette année. Le marché sera carrément approvisionné pendant la période du mois béni de Ramadan et avec des prix corrects, voire abordables. Je voudrais vous donner ces assurances. Ils seront en quantité suffisante mais, l’on craint une main forte due à une concurrence d’autres gros producteurs. Les petits producteurs sont parfois confrontés à un dilemme »,s’est expliqué le PDG du Domaine agricole du Cayor qui, de faire savoir: « On n’a pas encore remarqué de rush sur le marché. Mais, l’on craint que les produits importés nous envahissent encore. On lance alors une alerte aux autorités. Beaucoup de tonnes de notre production (oignons et pommes de terre) pourrissent chaque année par ce que l’on peine à les écouler. Nous, acteurs du secteur, déplorons l’absence d’un Plan National de Développement Agricole clair. Le ministère de tutelle ne doit pas seulement se limiter à de beaux discours mais des actes concrets. Il semble être complètement déconnecté des réalités du terrain. Lui-même a reconnu la production record des horticulture mais, ne veut pas faire des efforts nécessaires pour les faciliter les choses. ». Revenant sur la mévente souvent constatée, le vice-président de la Plateforme d’innovation des filières pommes de terre et oignons ,

s’explique: »Tout le monde récolte en même temps. On est également en train de produire plus que les sénégalais en ont besoin. C’est ce qui fait qu’on rencontre certains déboires avec l’absence d’unités de conservation de nos produits. Le challenge, aujourd’hui, c’est de consommer à 100% ces produits, stocker et s’ouvrir sur le marché international. Ceci est une voie sûre pour pouvoir industrialiser notre agriculture mais aussi gagner le combat de l’auto-

suffosance alimentaire tant souhaitée. Sur un autre registre, je dois dire qu’il urge de résorber quelques écueils dus à l’absence de chambres froides mais, il ya d’autres préalables comme le combat de la production,de la combativité. Pour dire,dans nos chaînes de valeurs de la production,l’on remarque également des maillons faibles et qu’il urge de corriger. Il faut faire de telle sorte que les producteurs puissent vivre de leurs efforts ». Et M.Guèye de lancer à l’endroit des autorités : »

Aujourd’hui, il est grand temps de dépasser le stade des beaux discours souvent théoriques pour aller vers des actions concrètes. Je ne fais pas dans le protectionnisme ni dans le chauvinisme. On doit travailler à renverser la tendance de la balance commerciale agricole. Malheureusement, le ministre de tutelle n’a rien compris. L’on peine toujours à traduire en actes concrets les stratégies stratégies contenues dans le « Référentiel Sénégal horizon 2035″. Le secteur horticole doit cesser alors d’être le parent pauvre de l’agriculture par ce qu’il absorbe une immense main d’oeuvre considérable en permettant de lutter sensiblement contre le sous-emploi des jeunes. »

Au finish, Serigne Mansour Guèye salue les efforts entrepris par le Directeur de l’Agence de Régulation des Marchés (ARM) à qui il tire un chapeau. Pour lui, M. Sembène est un homme ouvert d’esprit, très ambitieux qui n’a de cesse d’accompagner les producteurs pour une horticulture forte et résiliente.