RAMADAN: 33 millions Fcfa offerts à 50 mille familles

L ‘ONG ALKHAYRIA, une organisation dénommée Association de la Coopération Islamique pour L’éducation et l’Enseignement (A.C.I.E.E), a fait face à la presse ce samedi pour une distribution de Zakat, de dattes et de kits ramadan aux imams Alkhayria. Elle cherche à contribuer au développement à réaliser dans un contexte marqué par une injustice sociale et une pauvreté d’être un combattant en quête d’un avenir meilleur.

Association à caractère humanitaire, de bienfaisance et à but non lucratif, l’ONG ALKHAYRIA regroupe des membres de nationalité sénégalaise et étrangère de la sous-région Afrique : Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Bénin, Gambie, Nigéria et Guinée Conakry. Ainsi, dans le but de contribuer au bien-être des familles vulnérables, à l’approche du mois de ramadan, elle a octroyé des distributions de zakat d’un montant de 33.000.000 FCFA (trente-trois millions de francs), de 15 tonnes de dattes et de 50.000 kits Ramadan.

Pour Ndiouga Mbengue, secrétaire administratif de l’ONG alkhayria, « sa vision est de faire de sorte que chaque être humain obtient ses droits de services sociaux de base : éducation, santé, eau et ressources pour des moyens de subsistance à la participation de la vie sociale, politique, économique et cultuelle. » Et d’ajouter : « Elle s’engage à partir d’une chaîne de solidarité à vouloir assurer un développement inclusif qui repose sur un respect des besoins différenciés des femmes, des enfants, des personnes en situation d’handicaps, des groupes vulnérables en les permettant d’avoir un accès équitable aux opportunités et cela passe en général par leur autonomisation. »

Ses objectifs tournent autour de la contribution à l’éradication de l’analphabétisme pour tous par le biais d’une offre éducative holistique et utile; participer à l’amélioration des conditions de vie des populations déshéritées par une meilleure accessibilité aux services sociaux de base : hydraulique, santé, éducation, actions sociales, lieux de culte, édification de mosquées; contribuer à la lutte contre la mendicité, l’errance des enfants talibés, la délinquance juvénile par la création de daaras modernes et d’orphelinats mais également de collecter et distribuer la zakat.

ASTOU MALL