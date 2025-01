Rationalisation des dépenses liées aux missions des agents de l’Etat à l’étranger: Mansour Faye cogne Ousmane Sonko 

Partager Facebook

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, Mansour Faye estime que la décision du Premier ministre de rationaliser les dépenses liées aux missions des agents de l’Etat à l’étranger n’est pas une nouveauté. Le maire de Saint-Louis indique qu’Ousmane Sonko cherche à masquer les « dérives » notées dans les voyages des agents de l’Etat tout en le critiquant sur son utilisation de l’avion présidentiel pour ses voyages dans la sous-région.

La mesure d’Ousmane Sonko visant à rationaliser les dépenses liées aux missions des agents de l’Etat a l’étranger n’enchante pas Mansour Faye qui la qualifie de « bluff ». L’ancien dignitaire du régime sortant, après avoir rappelé que la mesure existait déjà sous le régime de Macky Sall, s’interroge sur les motivations réelles du leader du Pastef de remettre cette décision sur la table. « Je rappelle que sous SEM Macky Sall, tout ministre en mission hors du pays devait présenter à l’aéroport son ordre de mission et le décret d’intérim. Mais là n’est pas ma préoccupation ! Qu’est-ce qui motive un tel texte ? Un texte qui, dans le fond, n’apporte rien de nouveau. D’autant plus que, c’est déjà la bamboula des nouvelles autorités, en seulement dix mois d’exercice du pouvoir », a-t-il déclaré d’emblée.

Poursuivant son argumentaire, l’édile de Saint-Louis se demande si c’est pour stopper ou masquer les « dérives » notées ? La réalité étant, selon lui, que cette attitude n’est que « le copiage du comportement du Premier ministre » qu’il accuse de « banaliser » et « désacraliser » la fonction de Président de la République en optant pour le dédoublement de privilèges qui sont l’apanage exclusif de l’institution présidentielle. Pour appuyer ses propos, Mansour Faye pointe du doigt l’utilisation par Ousmane Sonko de l’avion de commandement durant ses voyages. À l’en croire, c’est la première fois qu’on observe un Premier ministre faire ses voyages avec l’aéronef de la République du Sénégal pour des missions qu’il juge « inqualifiables ».

D’ailleurs, il exige que des explications soient données aux sénégalais sur les motivations de ces voyages dans la sous-région. Pour lui, ces explications sont nécessaires dans la mesure où l’usage de l’avion présidentiel par le Premier ministre est soumis à un ensemble de conditionnalités respectées presque partout dans le monde.

Enfin, Mansour Faye indique que l’urgence est ailleurs et s’indigne de la hausse des prix de certains produits alimentaires. « Au même moment, on note une hausse des prix de toutes les denrées de première nécessité, une alarmante situation socio-économique qui a pour conséquence directe des milliers de jeunes désespérés qui rêvent du Qatar et de l’Espagne, même si c’est pour cueillir des fruits. Comme pour dire que les priorités sont vraiment ailleurs, urgentes et légitimes », a-t-il conclu.

El HADJI MODY DIOP