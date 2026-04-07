Rebeuss : Ouzin Keita et Ass Dione sous surveillance médicale

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Sur le plan sanitaire, note le quotidien d’information, deux figures du dossier se trouvent dans une situation particulière. « Ouzin Keita est à l’infirmerie depuis son arrestation », précise le journal. Il est rejoint par le chanteur religieux, Ass Dione, qui, « jusqu’à la semaine dernière, était encore à l’infirmerie ». À ce jour, il n’est pas confirmé si ce dernier a pu rejoindre une cellule ordinaire ou s’il y reste pour des raisons de santé.