Réconciliation, Respect des Institutions et Primauté de la Justice au Sénégal : Un appel pour l’unité nationale et la stabilité démocratique

Le Sénégal, vitrine de démocratie en Afrique, a toujours su préserver sa stabilité et son rayonnement grâce à la solidité de ses institutions et à la maturité de son peuple. Aujourd’hui, face aux défis politiques, sociaux et économiques, il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer les valeurs qui font la force de notre nation : la réconciliation nationale, le respect des institutions, la liberté de la presse et la primauté de la justice.

La réconciliation nationale, une exigence pour l’unité

La paix et la stabilité de notre pays passent par la réconciliation nationale. Celle-ci n’est pas seulement un mot, mais une démarche qui engage l’ensemble des forces vives de la nation : responsables politiques, leaders religieux et coutumiers, société civile, jeunesse, femmes et diaspora. Elle repose sur l’écoute mutuelle, le pardon et le dialogue permanent. La réconciliation, c’est avant tout une volonté commune de dépasser les clivages pour préserver l’essentiel : l’unité et la cohésion sociale.

Les institutions républicaines sont les piliers qui garantissent la continuité et la stabilité de l’État. Leur respect est une exigence incontournable pour préserver la démocratie et l’État de droit. À ce titre, la première institution de la République, le Président de la République, doit être respectée par tous. Élu par le peuple souverain, le Chef de l’État incarne l’unité nationale, veille au respect de la Constitution et à la stabilité du pays. La critique est légitime en démocratie, mais elle doit s’exprimer dans le cadre du respect des personnes et des symboles de la République.

Le Sénégal a toujours été reconnu pour le dynamisme et la liberté de sa presse. Cet acquis précieux doit être préservé et consolidé. La liberté d’informer doit aller de pair avec la responsabilité et l’éthique. Une presse libre et responsable joue un rôle majeur dans la construction d’une société transparente, participative et confiante dans ses institutions.

La justice demeure le cœur de l’État de droit. Elle doit être indépendante, impartiale et accessible à tous. Le renforcement de l’autorité judiciaire est essentiel pour garantir l’égalité de chaque citoyen devant la loi, prévenir les injustices et consolider la confiance dans les institutions. Sans justice forte et crédible, il ne peut y avoir ni stabilité durable, ni véritable réconciliation.

La stabilité du Sénégal est l’affaire de tous. Elle exige la responsabilité et l’engagement de chaque citoyen : dirigeants, forces politiques, société civile, médias, jeunesse et partenaires sociaux. C’est en respectant nos institutions, en valorisant la justice, en consolidant la liberté de la presse et en travaillant à la réconciliation nationale que nous pourrons assurer la paix et garantir un avenir de prospérité pour les générations futures.

Aujourd’hui, il est temps d’unir nos forces, de dépasser nos différends et de bâtir ensemble un Sénégal réconcilié, fort et respectueux de ses institutions. Car le respect des lois, de la justice et de la première institution du pays, le Président de la République, demeure le socle de la stabilité nationale.

Par Mamadou Ndiaye

Ambassadeur de paix et des droits de l’homme

Membre de la société civile sénégalaise