Recrudescence des cas de suicide: Le phénomène prend de l’ampleur au Sénégal

Le phénomène de suicide prend de l’ampleur au Sénégal, un comportement qui est vu de différente manière. Pour certains, le suicide cela relève de la pression familiale et de la solitude et pour d’autres, il peut être à l’origine d’une négligence à l’égard des personnes dépressives. S’exprimant avec tristesse, les Sénégalais manifestent leur désolation sur le manque de considération aux victimes de dépressions et invitent dès lors à une sensibilisation et approche approfondie.

Constitué dans sa majorité par des musulmans, le Sénégal est contaminé, ces dernières années, par l’épidémie du suicide. Occasionné par plusieurs causes, notamment les problèmes familiaux, la fermeture en soi et les maladies psychologiques, la société interpelle sur le recours aux pratiques ancestrales, la prudence, l’écoute et le soutien aux personnes victimes de déficience intellectuelle.

Le phénomène de suicide est devenu viral au Sénégal et a des facteurs socio culturels. La modernisation a emporté les valeurs que nous ont inculquées nos ancêtres qui vivaient en parfaite harmonie avec la société et habitaient tous ensemble dans une maison familiale. Mais avec l’apparition des appartements, tout a changé, chacun se retrouve dans son coin et préfère garder ses peines, ce qui pousse au suicide. L’avis est M. Diop, un formateur qui insiste sur l’éducation et la sensibilisation de la jeunesse, couche la plus touchée.

Pour le guide religieux, Ahmed Kanté, le suicide reflète une souffrance chez la victime, car aller jusqu’à supprimer sa vie soi-même explique que la personne pense qu’elle ne pourra plus vivre dans la dignité et se retrouve dès lors dans une situation qu’elle pense être insurmontable. Mais, avance-t-il, si l’on se réfère à l’Islam, la dignité humaine fait que cette pratique est une fausse solution, dans la mesure où notre vie ne nous appartient pas, c’est un don de Dieu qu’on doit utiliser à bon escient. Pour l’imam, la personne en situation dépressive a plus besoin de l’approche de sa famille et de son entourage pour une sensibilisation, le secourir et lui remonter le moral.

La pauvreté peut conduire au suicide, a fait remarquer un plombier sous le couvert de l’anonymat. Car, « il est difficile de vivre en parfaite quiétude dans une famille sans un salaire qui assure des dépenses quotidiennes. Se retrouvant seule, la personne peut s’adonner à des pratiques à la limite déplorable, comme l’immigration clandestine, le vol, l’agression ou le suicide », regrette-t-il.

Dr SANOKO Abdoukhadre, Sociologue Certifié en Psychologie, estime les causes protéiformes. “Le suicide peut se manifester par un problème d’intégration au sein d’un tissu social quelconque qui, malheureusement, exprime l’abandon appartenant à une affiliation sociale. C’est un besoin de soulagement qui naît à travers un ras-le-bol ressenti par un individu qui n’a plus envie de s’accrocher à la vie. Certains sont dominés par des problèmes d’extériorisation de leur ressenti, ce qui fait qu’ils se retrouvent toujours dans un paraître illusoire.”

ASTOU MALL