RENCONTRE SECTEUR PRIVÉ-PM : Les 7 points essentiels à retenir

Le secteur privé, après 2 réunions préparatoires s’est entretenu ce mercredi 20 août avec le Premier ministre à la grande salle de réunion de la Primature. Cette réunion s’est déroulée en présence du Premier ministre, ses collaborateurs, du Secrétaire général du gouvernement et du patronat représenté par plus de 16 organisations avec leurs responsables et proches collaborateurs.

Après le discours d’ouverture du Premier ministre, Pierre Goudiaby Atépa a tenu des mots de remerciements. Il s’en est suivi de la lecture du Manifeste du secteur privé par le rprésident Adama LAM et de l’intervention de 6 représentants d’organisation patronale

À cette étape de la réunion, le PM a demandé au Président du MEDS M. Mbagnick Diop de procéder à la lecture de son discours qu’il avait déjà annoncé centré sur le PRES. Une intervention très appréciée par l’assistance. Le Président a ensuite remis la version physique de son discours au Secrétaire général du gouvernement Boubacar Camara.

Dans cet élan, tous les représentants se sont exprimé avant de clôturer cette séquence par la remise de la parole au PM.

Le PM a pris les résolutions suivantes :

– 1- Approbation de la mise en place d’un cadre unique de concertation du secteur privé ;

– 2- accord sur la tenue de réunions périodiques entre l’état et le secteur privé ;

– 3- organisation prochaine d’un atelier entre l’état et le secteur privé ;

– 4- un document de référence issu de cet atelier et en lien avec les politiques publiques sera produit ;

– 5- un comité de coordination et de suivi des actions sera mis en place ;

– 6- invite du PM au secteur privé à se départir de l’affairisme et de se focaliser sur les projets structurants ;

– 7- engagement du PM à accompagner le secteur privé sur des projets structurants.

La réunion qui a commencé à 10 heures 30 mn s’est termniée à 14 h 30 mn.