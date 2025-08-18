Renforcement de ses liens avec les marchés de l’Afrique de l’Ouest: Le Pakistan Rice Road Show 2025 à Dakar les 01 et 02 septembre   

La tournée du riz 2025 met en vedette une délégation de 28 entreprises pakistanaises d’exportation de riz de premier plan, dirigée par le Directeur général (Agro) de l’Autorité pakistanaise de développement du commerce (TDAP). Cet événement est prévu à Dakar du 01 au 02 septembre prochain. Selon l’ambassade du Pakistan au Sénégal, Samia Sayed, l’objectif de cette tournée régionale est de promouvoir les liens entre entreprises, de favoriser les partenariats commerciaux agricoles et de soutenir les initiatives de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest grâce à un approvisionnement fiable en riz pakistanais de haute qualité. « Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une initiative régionale plus large. Avant Dakar, la délégation du «Pakistan Rice Road Show» se rendra au Ghana (25-26 août) et en Côte d’Ivoire (28-29 août). Il se déroulera en présence d’acteurs institutionnels clés dont le ministère de l’industrie et du commerce, la direction de la protection des végétaux (DPV), l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX), le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES), l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), l’Union Nationale des Chambres de Commerce d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS), la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD), les associations professionnelles et les partenaires internationaux tels que l’Autorité de Sécurité et de Qualité des Aliments (FSQA) de la Gambie », dit-elle. Et de poursuivre : »Les principaux importateurs, distributeurs et organismes commerciaux sénégalais de riz participeront également à l’événement. La cérémonie d’ouverture sera suivie de rencontres B2B structurées entre les exportateurs pakistanais et les acheteurs sénégalais, visant à faciliter les contrats commerciaux et à favoriser les arrangements d’approvisionnement à long terme ».

A l’en croire, la délégation effectuera des visites de terrain dans des entrepôts, au port de Dakar et auprès des réseaux de distribution de riz sur le marche sénégalais afin de mieux comprendre les processus logistiques et d’importation locaux au dernier jour de cette activité. « Le Pakistan est l’un des plus grands producteurs et exportateurs de riz au monde. Le pays est particulièrement connu pour son riz basmati de qualité supérieure et son riz blanc à grains longs. Le pays a exporté pour environ 4 milliards de dollars de riz dans le monde en 2024, dont 146 millions de dollars de riz ont été exportés vers le Sénégal. Le riz étant un aliment de base de la cuisine sénégalaise, utilisé dans des plats emblématiques comme le Thiéboudienne, plat national, classé au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2021 », rappelle-t-elle. L’ambassadrice souligne que le Pakistan et le Sénégal entretiennent des liens étroits depuis 1960. « L’année 2025 marque ainsi le 65e anniversaire de relations bilatérales fraternelles. Les deux pays ont bâti cette coopération sud-sud agissante autour de symboles forts comme la culture, la religion, ou encore l’économie », renseigne-t-elle. Et de renchérir : » La Tournée du Riz n’est donc pas seulement une exposition commerciale, c’est une démonstration concrète de l’engagement du Pakistan à travailler aux côtés du Sénégal dans sa quête d’une sécurité alimentaire renforcée et d’une croissance agricole durable. Au-delà de la présentation de riz pakistanais de qualité supérieure, l’événement vise à répondre aux besoins à long terme du Sénégal en matière d’approvisionnement fiable, abordable et de haute qualité qui peut aider à stabiliser les prix du marché local et à réduire la dépendance à l’égard de canaux d’approvisionnement imprévisibles », fait-elle savoir. De son avis, en créant des liens directs entre les importateurs, les grossistes et les détaillants sénégalais avec certains des exportateurs de riz les plus réputés du Pakistan, l’initiative rationalisera les achats, réduira les coûts des intermédiaires et ouvrira des voies pour le transfert de technologie et le partage des connaissances dans des domaines tels que le stockage, la mouture et la gestion de la qualité des grains.