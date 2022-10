Rénove a coup de milliards: Le chantier du Building administratif s’invite à l’Assemblée nationale

Comme promis durant la campagne électorale, le député Mamadou Lamine Diallo veut tenir ses engagements. En effet, il a déposé ce lundi 24 octobre, une demande de mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur la rénovation du building administratif Mamadou Dia. ‘’Pour l’honneur de notre histoire politique et du Président Dia, la lumière doit jaillir autour de cette rénovation qui a englouti des dizaines de milliards’’ a-t-il soutenu.

Faisant la genèse de cette affaire, le leader du mouvement Tekki a rappelé que « le gouvernement du Sénégal a entrepris la rénovation du building administratif, dénommé depuis lors Président Mamadou Dia, en 2013. Au départ, le gouvernement avait annoncé un montant de 17 milliards, mais aujourd’hui, plusieurs sources parlent de plus de 50 milliards de F CFA. En outre, vous n’ignorez pas qu’un incendie a ravagé le building le 26 août 2021, qui était alors occupé par plusieurs ministères de la République. Ce qui est extrêmement grave ».

Il a aussi rappelé que ce building porte l’histoire politique du Sénégal. «Il importe dès lors, compte tenu des masses financières en jeu, du caractère stratégique et symbolique, que la lumière soit faite sur l’attribution du marché et l’exécution des travaux. Il nous semble important de procéder à l’enquête pour déterminer les conséquences financières et économiques et juridiques de cette rénovation » a déclaré Mamadou Lamine Diallo.

Lequel signale en outre que la Commission d’enquête sera composée de neuf membres. Il s’agira de quatre (4) membres du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, de deux (2) représentants du Groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, de deux (2) représentants du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement et d’un (1) représentant des Non-inscrits et déposera son rapport dans les délais prescrits par le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.

Mamadou SALL