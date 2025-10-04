Rentrée scolaire : Les mesures fortes du Gouvernement

Partager Facebook

Le Ministre Secrétaire général du Gouvernement, Boubacar Camara, a présidé ce vendredi 3 octobre 2025, au nom du Premier ministre Ousmane Sonko, un Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. À l’issue des travaux, 32 mesures ont été arrêtées pour garantir une rentrée apaisée et une meilleure gouvernance du système éducatif.

Sur les 30 directives issues du précédent Conseil, 25 ont été entièrement exécutées, soit un taux de réalisation de 83,34 %. Les cinq restantes concernent la finalisation des chantiers dans les campus universitaires, le transfert des budgets de fonctionnement des écoles, le port obligatoire de l’uniforme scolaire, l’adoption de la loi sur le statut des Daara et le renforcement du parc automobile de Dakar Dem Dikk. Le Premier ministre a instruit les ministres concernés d’achever la mise en œuvre de ces mesures dans les plus brefs délais.

Cadre de vie et de la sécurité scolaire

Pour assurer un démarrage effectif des cours, le Gouvernement met l’accent sur la réhabilitation des établissements, la libération des écoles occupées pendant l’hivernage et l’accès à l’eau, à l’électricité et aux latrines. Les ministères concernés devront aussi veiller à la sécurisation des abords des écoles, à la fluidité de la circulation aux heures de pointe et à l’application stricte de l’interdiction du téléphone portable en milieu scolaire.

Recrutement et renforcement des ressources humaines

Plusieurs opérations de recrutement sont prévues pour renforcer l’encadrement des élèves et étudiants. Il s’agit de la finalisation du recrutement de 500 enseignants-chercheurs dans les universités, de 200 vacataires dans la formation professionnelle, et de la bonne organisation du concours de recrutement des élèves-maîtres 2025. Ces mesures visent à réduire les déficits d’enseignants et à garantir la qualité de l’encadrement.

Transformation numérique et des infrastructures

Le Gouvernement entend accélérer la Stratégie du numérique pour l’éducation 2025-2029. Elle inclut la formation de 105 000 enseignants au numérique et à l’intelligence artificielle, la distribution de 5 000 ordinateurs portables aux élèves scientifiques, et le déploiement de la plateforme Planète 3. Parallèlement, des projets d’infrastructures seront lancés, notamment la construction des LYNAQE dans six régions, le programme des écoles de Touba et le Plan Diomaye pour la Casamance. Un fonds national pour l’éducation sera créé pour financer la construction et la maintenance des établissements.

Réformes pédagogiques et inclusion éducative

Le Gouvernement prévoit la suppression de l’entrée en sixième dès 2025-2026, la création d’un Concours national de Mathématiques, Sciences et Techniques, et la mise en œuvre du Projet d’Amélioration des Mathématiques à l’Élémentaire et au moyen général. D’autres mesures concernent la régularisation des élèves sans acte de naissance avant fin 2025, l’adoption d’une loi sur l’alimentation scolaire et la ratification du Traité de Marrakech pour l’inclusion des élèves déficients visuels.

Dialogue social, gouvernance et ouverture internationale

Les autorités entendent renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux, régulariser la situation des décisionnaires, accélérer la délivrance des arrêtés d’admission aux examens professionnels et revoir la fiscalité sur les rappels des enseignants. Le Gouvernement prévoit aussi l’organisation d’un Symposium de l’enseignement privé, la création d’un Institut national pour la qualité scolaire et la révision du statut des écoles sénégalaises à l’étranger. Ces réformes visent à moderniser la gouvernance éducative et à consolider la coopération internationale.

En somme, 32 mesures traduisent la volonté du Gouvernement d’assurer une rentrée scolaire stable, inclusive et tournée vers la qualité et l’innovation.