Restrictions de leur acquis sociaux: Le SUTBEFS, CBAO Sur le pied de guerre

Le Syndicat Unique des Travailleurs des Banques et Etablissements Financiers du Sénégal (SUTBEFS) de la CBAO a fait face à la presse, hier mercredi, devant leur siège, pour dénoncer la situation hostile qu’ils vivent avec leur direction générale. Parmi leur revendication, ces travailleurs de la CBAO demandent la hausse généralisée des salaires, la subvention pendant la fête de travail qui ne leur a pas été octroyés cette année. Ces requêtes sont entre autres points qui ont été déposés au niveau de la direction du travail.

Le Syndicat Unique des Travailleurs des Banques et Etablissements Financiers du Sénégal (SUTBEFS) de la CBAO accuse la direction général d’être dans le dilatoire pour n’avoir pas jusqu’à présent généralisé la hausse des salaires, non octroient des subventions pour la fête du travail et de plus repousser ou bien annuler des réunions pour ne pas passer au dialogue. Cette attitude de la direction de la CBAO a fait sortir les syndicalistes de leur gond. Pour Papa doudou Tounkara, secrétaire général du SUTBEFS de CBAO, « La plupart des banques des banques de la place ont eu à bénéficier de l’augmentation généralisée des salaires. Maintenant pourquoi notre direction générale de CBAO qui est la première banque au niveau du Sénégal, qui fait plus de résultats, la plus grande banque de par sa taille de par son effectif de travailleur se par ces chiffres de par ces résultats et de par son total bilan. Pourquoi toutes les banques nous devancent en termes d’acquis sociaux»

Les travailleurs de la CBAO accusent également la direction générale de ne pas être ouverte au dialogue ce malgré la plateforme revendicative qu’ils ont déposé depuis novembre 2022 et qui s’articule sur 12 points et jusque-là aucune réponse favorable n’a été retourné. « Ils Jouent au dilatoire avec nous, d’ailleurs c’est la raison pour laquelle nous avons déjà déposé une demande de préavis de grève au niveau de la direction générale du travail et de la sécurité sociale, nous attendons juste qu’on nous donne le document pour pouvoir décréter des mots d’ordre. L’année dernière nous avons eu à décréter deux jours de grève, il ya eu des conséquences négatives sur l’économie du pays. Vous n’êtes pas sans savoir que CBAO c’est plus de 25% de l’économie nationale donc ne voulons pas vivre ce que nous avons vécu l’année dernière et nous constatons également que non seulement le capital humain joue au dilatoire avec nous mais dans le cadre de la célébration de la fête du travail qui est une fête internationale pour les travailleurs, nous avons eu à déposer une demande comme on avait l’habitude de le faire pour célébrer au niveau du siège et leur demander de nous accompagner en terme de subvention comme chaque année, mais malheureusement nous avons constaté que non seulement ils ont bloqué cette subvention la mais nous avons eu la surprise de notre vie quand ils nous ont refuser l’accès du siège le jour même du 1er Mai en dépit de l’accord expresse que nous avons reçu de leur part », ont dénoncé le section SUTBEFS de la CBAO

Face à cette situation, Papa doudou Tounkara secrétaire général du SUTBEFS de CBAO et ces collègues ont déjà saisi la direction du travail mais interpellé les autorités à intervenir par ce qu’ils sont prêts à en découdre avec leur direction général qui n’est pas ouvert au dialogue, « On a tenu des sciences de rencontre mais qui n’ont mené à rien du tout. Ils ont eu à nous convoquer ‘ fois et la dernière minute ils reportent la réunion, soit ils décalent l’heure en nous disant qu’il fallait qu’on met notre avis favorable pour ma Réunion. Aujourd’hui nous attendons que la direction du travail nous convoque, par ce que ça va faire bientôt 15 jours que nous avons déposé un document au niveau de la Direction General du travail et nous interpellons le directeur, le ministre de tutelle, le syndicat des travailleurs le SUTBEFS national et la CNTS Mr Modou Guiro pour nous soutenir. Si toutefois on n’obtient pas gains de cause qu’on nous permet d’user de nos droit d’aller en grève »

Rosita Mendy