RTS : Pape Alé Niang dissout les cellules de contrôle

Que se passe-t-il à la Société nationale de Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts) pour que le Directeur général décide de suspendre des organes de contrôle ? Dans la décision n°1945 en date du 29 août 2025, le Directeur général de la Rts, Pape Alé Niang, a, en effet, décidé d’effacer, selon le terme à la mode, trois cellules stratégiques. «Sont dissoutes à compter de la date de signature, les cellules ci-dessous rattachées à la Direction générale : la cellule de Contrôle de gestion, la cellule Audit interne, la cellule Passation des marchés», indique le document consulté par Le Quotidien. A l’heure du Jub-Jubal-Jubanti, le slogan qui désormais dicte la conduite des affaires de l’Etat-Pastef, la décision du directeur de la Rts interroge. Comment une entité est-elle censée fonctionner sans ses organes de contrôle ?

Le Secrétaire général du Syndicat national des professionnels de l’information et de la communication (Synpics), également de la maison, aborde la question avec prudence. Joint par téléphone, Moustapha Cissé assure n’avoir pas encore eu connaissance du document. Mais M. Cissé estime que cette démarche, Pape Alé Niang devait la faire depuis son arrivée. «Logiquement, dès son arrivée, il devait le faire pour ensuite procéder à ses propres nominations», confie-t-il. Selon le syndicaliste, Pape Alé Niang peut toujours prendre cette décision maintenant. Seulement, avertit-il, «il ne peut pas dissoudre complètement de l’organigramme ou des textes, la cellule Contrôle de gestion. C’est statutaire et il n’en a pas les prérogatives. Je ne sais pas maintenant si c’est pour réorganiser ou bien pour d’autres raisons, mais en tout cas, ça doit être dans l’organigramme et il n’a pas le pouvoir de le dissoudre». En outre, M. Cissé estime que la passation des marchés est tout aussi importante dans l’organigramme, même si elle peut ne pas être une cellule. «La passation des marchés, ça doit exister parce que les textes le demandent. Mais on peut nommer des gens sans en faire une cellule.» En tout état de cause, la décision du directeur de la Rts le laisse perplexe. Même si M. Cissé semble penser qu’il s’agit des prémices d’une future réorganisation, il ne manque pas de mettre en garde. «On ne peut pas se lever du jour au lendemain et faire fi des textes pour mettre en place sa propre nomenclature. Le Contrôle de gestion doit impérativement figurer dans l’organigramme», assure-t-il.

Dans la nomenclature des entreprises, le Contrôle de gestion est cette entité en charge de piloter la performance de l’organisation, en assurant le suivi budgétaire, l’analyse des performances réelles par rapport aux objectifs fixés, et la proposition d’actions correctives. Elle fournit des analyses à la direction pour aider à la prise de décisions stratégiques afin d’optimiser l’allocation des ressources, d’où son importance. De même, la Passation des marchés, qui est censée mener à bien tous les appels d’offres, l’Audit interne, qui assure le respect des procédures, sont des gages de bonne gestion et de transparence. Autant dire que leur suppression dans une entreprise publique ne peut pas passer inaperçue.

Arrivé à la tête de la stratégique Rts en avril 2024, Pape Alé Niang a depuis mené différentes actions pour apporter sa touche à la gestion de la boîte. Après quelques remous liés à des suspensions de contrats, le calme est depuis revenu dans la maison. Réagissant très tard aux tentatives de la Rédaction d’obtenir sa réaction, M. Pape Alé Niang nous a envoyé un texto lapidaire par WhatsApp : «C’est juste une réorganisation. Et sortir ces cellules rattachées à la direction.» Sans aucun commentaire supplémentaire.