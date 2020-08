RUFISQUE : DEUX CANDIDATS DU BFEM MEURENT PAR NOYADE

Fin tragique de deux camarades de classes et candidats du BFEM qui viennent de perdre la vie par noyade hier mercredi à la plage de Diokoul (Rufisque). Ils sont morts noyés juste après avoir faits leurs épreuves physiques du BFEM.

Mamadou BA et Ousseynou Loum sont deux amis, habitant le même quartier (Cité Takko) et camarades d’une même classe en 3éme, dans un collège privé de Rufisque. Ils ne pouvaient pas imaginer que leurs destins étaient aussi liés jusqu’à la mort. En effet, à peine avoir terminés leurs épreuves physiques du Brevet de Fin d’Etudes Moyennes au Stade Ngalandou Diouf de Rufisque, ces deux amis accompagnés d’autres camarades de classe, ont senti le besoin d’aller faire un tour à la plage, histoire de décompresser en prenant un bain. Mais hélas, les deux potaches de 17 et 18 ans, ne savaient pas qu’ils avaient rendez-vous avec la mort. De l’avis des témoins présents au moment des faits sur la plage de Diokoul, « personne ne pouvait imaginer que les jeunes ne savaient pas nager, tellement ils étaient joyeux et s’amuser à haute voix dans l’eau ». C’est seulement après, poursuit l’un d’eux du nom de Mbaye Cogna, que «des cris attirèrent nos attentions, appelant au secours ». C’est sur place que d’autres jeunes qui étaient certainement avec eux, leur expliquèrent que deux de leurs camarades étaient en train de se noyer. D’après les jeunes encore sous le choc, tout est allé très vite et c’est seulement les cris de leurs camarades attirés par les vagues dans la profondeur de la mer, leur montrent qu’ils étaient en train de perdre leurs camarades de classe. Aussitôt alertés, Mbaye Cogna et quelques uns des riverains composés presque par des pêcheurs, plongèrent pour essayer de sauver ou du moins de récupérer les corps des jeunes ados. Finalement après de rudes recherches, c’est seulement le corps de Mamadou Ba qui a été trouvé. L’autre corps n’a malheureusement pas été trouvé par les Sapeurs-Pompiers ni par les bonne volontés qui étaient dans la recherche. Signalons que cette plage de Diokoul où ces jeunes candidats malheureux du BFEM ont perdu la vie, font partie des plages interdites par la Ville de Rufisque. Et pourtant cette zone regorge de maitres nageurs au chômage et de jeunes pêcheurs qui n’ont pas d’occupation. Une fin tragique pour des jeunes en moins de trois semaines de leur examen de fin d’année.

Djiby GUISSE