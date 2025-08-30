Uploader By Gse7en
Rufisque : Un pêcheur arrêté pour meurtre

30 août 2025 Faits divers

Agé de 19 ans, A. M. Baldé, pêcheur domicilié à Darou Rahmane, a été interpellé hier vendredi aux environs de 8 heures au jardin public près de la compagnie de gendarmerie de Rufisque. Il est accusé d’avoir mortellement agressé un certain Bara Fall.

Selon les informations rapportées par Libération, « le suspect a reconnu avoir porté un coup fatal à la victime à l’aide d’un tesson de bouteille, à la suite d’une bagarre. »


L’arme du crime a été retrouvée sur lui et a été placée sous scellés pour les besoins de l’enquête. Quant au présumé meurtrier, il a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Rufisque.

