Saint-Louis : Un réseau de proxénétisme et de traitement d’êtres humains dementelé

13 février 2026 Faits divers

L’Antenne régionale de Saint-Louis de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT), relevant de la Direction de la Police aux Frontières, a déféré ce jour quatre individus devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis. Ils sont poursuivis pour proxénétisme et défaut d’inscription au fichier sanitaire.

Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, les enquêteurs ont exploité un renseignement opérationnel signalant les activités d’une ressortissante étrangère au quartier HLM de Saint-Louis. Cette dernière était suspectée de recruter de jeunes étrangères à des fins d’exploitation sexuelle.

Les investigations ont permis d’identifier deux appartements (aux HLM et à Boudiouck) servant de lieux de séquestration et d’exploitation. Lors des descentes de police, les agents ont interpellé la proxénète présumée, une victime, le gardien de l’appartement de Boudiouck, ainsi qu’un collaborateur.

La proxénète utilisait un intermédiaire basé à Rosso pour recruter les filles moyennant une commission allant de 20 000 à 40 000 FCFA par personne.

La victime a déclaré être privée de sa liberté d’aller et venir, ne sortant que sous la surveillance du gardien. La victime travaillait sous le contrôle du gardien qui collectait quotidiennement les revenus des passes. Sur ces sommes, la victime ne percevait qu’une rémunération mensuelle fixe de 95 000 FCFA.

L’intermédiaire basé à Rosso a également été interpellé lors d’un transport sur les lieux, effectué par les enquêteurs.


 

