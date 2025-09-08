Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
palais de justice 1

Saisie d’immeubles du fils de Ndiouga Kébé

8 septembre 2025 Faits divers

La Coris Bank international a procédé à la saisie des immeubles d’une valeur de près de 2 milliards appartenant à la société de Khadim Kébé fils de Ndiouga Kébé.

Les immeubles en question sont entre autres des droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble objet du TF n°12979/GR et formant les lots n°20,21,22,23,24,27,28,30 et 31.

La requête pour la mise en vente de ces immeubles a été déposée devant le juge des Criées du tribunal de commerce samedi dernier. La mise à prix a été fixée à 1.700.000.000 Fcfa de même que la caution.


Selon le journal « Les Echos », dans sa parution de ce lundi, le juge ne s’est pas immédiatement prononcé,  il a mis l’affaire en délibéré au 7 octobre prochain.

Tags

Vérifier aussi

1756990215 voleur

Tamba : Le plus grand voleur de téléphone arrêté

Diadji Touré, présumé voleur de téléphones portables à Tambacounda, a été arrêté par la brigade …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved