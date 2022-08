Saison des Pluies: Antoine Diome annonce des mesures contre les inondations

Après les pluies vendredi dernier qui avaient provoquées des inondations plusieurs dysfonctionnements dans plusieurs quartiers, le ministre de l’Intérieur était à Saint-Louis, première étape d’une tournée nationale qu’il effectue dans le cadre de la mise en œuvre du plan Orsec déclenché par le chef de l’Etat. Félix Antoine Diome, qui a visité les points chauds de la commune, a promis l’augmentation de la capacité de pompage pour soulager les populations.

Lors de sa visite à Saint-Louis dans le cadre du plan national d’Organisation des Secours (Orsec) déclenché sur instruction du président de la République après les fortes pluies enregistrées sur l’étendue du territoire national, le ministre de l’Intérieur a mesuré les efforts à faire alors que les pluies ne cessent de tomber. Après avoir visité certaines stations, notamment celle de Diaminar et Pikine 700 et le point de pompage de Sor Diagne, qui polarise les eaux en provenance de plusieurs quartiers, Félix Antoine Diome a révélé avoir constaté le déploiement de tous les services de l’Etat pour apporter tout le soulagement attendu par les populations face à un phénomène qu’il a qualifié de mondial.

Accompagné du Directeur général de l’Administration territoriale, Amadou Moustapha Ndao, du Général Mor Seck et des autres services concernés comme le service d’hygiène, Félix Antoine Diome a annoncé l’augmentation de la capacité de pompage de plusieurs points dits sensibles. «Des sites sont endémiques du fait que chaque année le même phénomène s’y reproduit. Ces sites doivent, selon le ministre, faire l’objet d’une profonde réflexion en vue d’une prise de décision en accord avec les populations. Il y a des zones habitées mais qui sont des passages d’eaux d’anciens sites ou d’anciens lits du fleuve Sénégal. Tout cela mérite une réflexion et une décision en rapport avec les populations», souligne-t-il. Félix Antoine Diome a même annoncé un plan d’anticipation avec la mise en place d’un dispositif nécessaire «pour limiter les éventuels dégâts» des précipitations abondantes annoncées entre la fin du mois d’août et le début de septembre.

Saint-Louis a enregistré vendredi dernier, 129 mm de pluie, qui ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers où les populations vivent des moments difficiles avec de l’eau jusque dans les chambres, de nombreux dégâts matériels et la mort d’une jeune femme électrocutée pendant la pluie.