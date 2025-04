Salon International sur les Energies Renouvelables et de L’Environnement en Afrique : Une Synergie entre Innovation et Engagement au Grand Théâtre*

Le Grand Théâtre a accueilli ce jeudi la 8eme Edition 2025 du Salon International sur les Énergies Renouvelables, un rendez-vous incontournable pour les acteurs du développement durable, de la transition énergétique et de l’innovation technologique. L’événement a été marqué par la présence des Ministres des Energies et de L’environnement.

Diouma KOBOR le Directeur Général de la L’ANER (L’Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables), aux côtés de représentants d’Excaf Télécom, deux piliers engagés dans la transformation énergétique et la digitalisation du pays, ont brillamment exposé sur la coopération et l’avantage des énergies solaires et renouvelables.

Dans son allocution d’ouverture, le DG de la L’ANER,M. KOBOR a souligné l’importance stratégique des partenariats public-privé dans l’atteinte des objectifs d’autonomie énergétique du Sénégal :

> « Nous avons une vision claire : faire des énergies renouvelables un levier de croissance, de création d’emplois et de souveraineté énergétique. Ce salon est l’espace où convergent les idées, les technologies et les volontés. »

Mme Marieme Diagne, Directrice D’Excaf Télécom, acteur reconnu dans le domaine des télécommunications, a quant à lui présenté ses nouvelles solutions hybrides alliant énergie solaire et connectivité dans les zones rurales. Son représentant a mis en avant leur engagement à soutenir une croissance verte inclusive :

> « Connecter et éclairer les zones les plus reculées, c’est possible si nous misons sur l’innovation locale et des synergies concrètes avec des institutions comme la LANER. »

Des stands interactifs, des panels thématiques et des démonstrations de technologies solaires, éoliennes et de biomasse ont rythmé la journée, réunissant chercheurs, entrepreneurs, étudiants, et décideurs autour d’un même objectif : un avenir énergétique propre, durable et accessible à tous.

Le salon se poursuit jusqu’au 26 avril 2025, avec un programme riche en conférences, ateliers et rencontres B2B.