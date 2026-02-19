Saly : Un piroguier arrêté avec 212 KGS de drogue , un pistolet et des munitions

La brigade de recherches de Saly, avec le concours décisif de la brigade territoriale de Fimela, a mis fin à un réseau de trafic de drogue opérant par voie maritime entre la Casamance et la région de Mbour. Le principal suspect, un piroguier de 42 ans domicilié à Joal, a été interpellé en pleine nuit et déféré au parquet de Mbour selon des sources de Seneweb.

L’affaire commence le 15 février 2026, quand un renseignement exploitable parvient à la brigade de recherches (BR) de Saly relevant de la compagnie de gendarmerie de Mbour. L’alerte est claire : un débarquement de chanvre indien est prévu sur la plage de Joal. Un dispositif de surveillance et de filature est monté par les gendarmes déterminés à prendre les trafiquants en flagrant délit.

Contre toute attente, le débarquement s’effectue en l’absence des gendarmes. Les trafiquants, agissant rapidement, chargent leur cargaison sur des charrettes vers une destination inconnue. Une course-poursuite s’engage, au terme de laquelle les convoyeurs, acculés, abandonnent leur chargement en pleine forêt avant de prendre la fuite.

Face à l’étendue de la zone de recherches, la brigade territoriale de Fimela est mise à contribution. Après plusieurs heures de fouilles minutieuses, ses éléments parviennent à localiser et à saisir sept colis de chanvre indien, pesant chacun 30 kg, soit au 210 kg. Toute la drogue est mise à la disposition de la BR de Saly pour la poursuite de l’enquête.

À 2 h, le piroguier tombe

Fort de ces éléments, les enquêteurs de la BR de Saly remontent méthodiquement la filière jusqu’à identifier le convoyeur maritime de la cargaison dans la nuit du 15 au 16 février 2026, vers 2 h. Il répond au nom d’A.Thiaré, piroguier âgé de 42 ans. Il aurait convoyé la drogue depuis la Casamance jusqu’au large de Joal, où elle a été débarquée clandestinement.

Placé en garde à vue le 16 février 2026, A. Thiaré n’a pas encore révélé toute l’étendue de son implication. Mais la perquisition de son domicile à Joal a permis de découvrir 2 kg supplémentaires de chanvre indien, un pistolet et des munitions, détenus sans la moindre autorisation administrative.

Au terme de l’enquête, A. Thiaré a été présenté ce jeudi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour. Il devra répondre d’association de malfaiteurs, de trafic international de chanvre indien et de détention d’arme de première catégorie sans autorisation administrative.

Ses complices en fuite sont activement recherchés.

Auteur: Mor Mbaye CISSE