Saraya : 2 morts dans un nouvel éboulement

27 février 2026 Société

Un nouvel éboulement meurtrier s’est produit vendredi sur un site d’orpaillage artisanal du village de Léfakho, dans la commune de Khossanto, département de Saraya. Deux orpailleurs ont perdu la vie après l’effondrement soudain d’une galerie dans laquelle ils travaillaient.


Selon des témoins, le drame est survenu alors que les victimes se trouvaient au fond d’un puits creusé de manière artisanale. Alertés par l’éboulement, leurs compagnons ont immédiatement tenté de les secourir, creusant à mains nues pour les extraire des décombres. Malgré leurs efforts, les deux hommes n’ont pas survécu.

