Scandale au MAE : des gendarmes et agents arrêtés

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Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères est secoué depuis la semaine dernière par une affaire présumée de corruption au niveau du bureau de législation chargé des documents administratifs. Ce lundi, plusieurs membres du réseau ont été présentés au parquet de Dakar. On compte des agents des forces de défense et de sécurité (FDS) et des agents dudit ministère.

Il s’agit des nommés B. Sadio, O. Kantèye, A. Sèye, L. Ndiaye, Cheikh K. Sadio, M. D. Sidibé, M. Guèye, D. Thomas, M. D. Wane, O. Diouf, G. Nzaly et A. Adji.

Selon les informations de Seneweb, le procureur de la République a également émis un mandat d’arrêt contre un FDS soupçonné d’être un membre actif du réseau.

Les mis en cause sont accusés d’avoir mis en place un réseau de falsification d’actes d’état civil au niveau de l’annexe du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Leur activité illicite a été démantelée par la section de recherches de Colobane. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique authentique.

Une information judiciaire devrait être ouverte. Les suspects font l’objet d’un retour de parquet.