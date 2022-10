SÉBIKOTANE : Les personnes arrêtées libérées

Interpellés samedi puis déférés à cause d’une manifestation pour le paiement de leurs indemnités par l’Apix dans le cadre de la réalisation de la phase 2 du Ter, les 25 «Sébois» ont été libérés hier par le procureur de la République après leurs auditions. Le Directeur général de l’Apix annonce en outre la poursuite des négociations pour apaiser les relations entre les différentes parties.

Les 25 personnes, arrêtées samedi à Sébikotane par la gendarmerie et déférées au Parquet, ont recouvré hier la liberté. Après leur audition par le procureur, ils ont échappé à un mandat de dépôt. A Sébikotane, ces impactés de la deuxième phase du Ter se plaignaient des «promesses non tenues par le gouvernement» lors d’une manifestation publique. Même si le Collectif national des impactés se réjouit de leur libération, il ne cache pas son mécontentement après leur arrestation et demande à l’Etat de traiter avec diligence ce dossier des indemnisations.

Abdoulaye Baldé, le directeur général de l’APIX, a annoncé jeudi la libération des personnes arrêtées à Sébikotane (ouest) lors d’une manifestation au cours de laquelle elles réclamaient des indemnisations à ladite société. ‘’Nous privilégions le dialogue. Nous avons déjà reçu une partie des personnes [concernées] et avons aplani l’ensemble des divergences’’, a assuré M. Baldé lors d’une visite des installations du TER, le Train express régional. ‘’Nous leur avons (…) proposé un site de recasement situé au lac Rose’’, a déclaré le directeur général de l’APIX, l’agence chargée des investissements et des grands travaux de l’Etat.

Les ayants droit, dont les habitations se trouvent sur le tracé de la phase 2 du TER (entre Diamniadio et Diass), seront tous indemnisés, a assuré M. Baldé. Des habitants de Sébikhotane ont été arrêtés récemment lors d’une manifestation au cours de laquelle ils exigeaient d’être indemnisés par l’APIX. L’agence publique chargée de la construction du TER les aurait privés de maisons et de terrains situés sur le tracé d’une future voie ferroviaire. ‘’Nous avons visité toutes les installations (…) Beaucoup de travaux sont au stade d’essai (…) Nous sommes venus voir s’il y a des améliorations à faire, pour que nous puissions les prévoir et les faire dans les mois à venir’’ , a expliqué M. Baldé à la fin de sa visite du TER, de Dakar à Diamniadio.