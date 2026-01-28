Sébikotane : Un chauffeur arrêté après avoir volé 2388 chaises

Partager Facebook

La Brigade territoriale de Sébikotane, relevant de la Compagnie de gendarmerie de Rufisque , a mis fin aux agissements d’un escroc notoire qui avait réussi à voler 2 388 chaises auprès de 48 personnes , selon des sources de Seneweb. Il s’agit du chauffeur C.T. Ndiaye qui sévissait dans le département de Rufisque , notamment à Niague et Sébikotane.

Son modus operandi consistait à louer des chaises avec la carte d’identité d’une autre personne avant de disparaître dans la nature.

C’est dans ces circonstances que C.T. Ndiaye s’est rendu à Niagues le vendredi 16 janvier. Avec une carte d’identité au nom de M.N, le mis en cause a réussi à louer 45 chaises moyennant 100 francs CFA l’unité auprès de la dame F. Sarr.

L’escroc a ensuite transporté le matériel à bord d’un véhicule. Mais la scène et la plaque d’immatriculation de la Toyota ont été filmées par les caméras de surveillance installées chez madame Sarr.

Au terme du délai du contrat, cette dernière a constaté avec stupéfaction que son client Ndiaye était introuvable. Après avoir fait une déclaration à la brigade de proximité de Niague, elle a relevé le numéro d’immatriculation du véhicule ayant transporté ses chaises, après le visionnage des images issues des caméras de surveillance.

Une semaine plus tard, P.A. Diagne , fils de la victime, a croisé le même véhicule de marque Toyota au quartier Escale de Sébikotane. Le mis en cause était sur le point d’embarquer des chaises. Ce dernier a été interpellé sur place par Diagne qui a alerté les habitants du quartier.

Le déplacement effectué sur place par les gendarmes a permis d’amener le suspect à la brigade territoriale de Sébikotane. Après l’annonce de l’arrestation de cet escroc, 48 plaignants au total se sont présentés devant les enquêteurs , selon des sources de Seneweb.

Ainsi, sa mesure de garde à vue a été prolongée après avis du Procureur Cheikh Diakhoumpa , chef du parquet de Rufisque.

Au total, le mis en cause a volé 2 388 chaises. Lors de son interrogatoire, il a reconnu sans ambages les faits. Mais le mis en cause a tenté de faire croire aux enquêteurs qu’il avait été atteint mystiquement et ignorait ce qui le poussait à voler des chaises. Au terme de l’enquête, C.T. Ndiaye a été déféré hier mardi au parquet.

Auteur: Mor Mbaye Cissé