Secteur de l’Artisanat: Le Directeur de l’Emploi appelle les artisans à se formaliser

Face-à-face avec la presse ce weekend pour échanger avec la presse sur les objectifs de sa direction et sur l’essentiel des questions d’actualité. Pape Modou Fall, Directeur de l’Emploi a largement insisté sur la nécessité qu’il y a de pousser les artisans du Sénégal à aller vers la formalisation de leur secteur et de leurs structures. Autrement dit, il faut booster les secteurs pour formaliser le maximum de structures. Sans formalisation, il sera difficile pour l’État de leur apporter son soutien convenablement. Et donc, il est temps de conscientiser dans ce sens les artisans pour leur émancipation économique. »

Le directeur de l’Emploi a déroulé ce week-end un face-à-face avec la presse régionale de Diourbel pour échanger avec elle sur les objectifs de sa direction et sur l’essentiel des questions d’actualité. Pape Modou Fall a dans son exposé, largement insisté sur la nécessité de formaliser l’artisanat au Sénégal. Ce dernier a évoqué le schéma de l’apprentissage rénové qui permet à l’artisan de voir son atelier équipé et à l’apprenti de fréquenter l’atelier et le centre de formation simultanément pour pouvoir apprendre, par exemple, la langue française, l’informatique, l’entrepreneuriat.

Pape Modou Fall a aussi évoqué les questions d’actualité. Par rapport à la décision du Président de diminuer le prix de certaines denrées de première nécessité, le directeur de l’Emploi dira avoir fait une simulation qui lui a permis de savoir que le père de famille lambda (de faibles revenus) pourra épargner globalement tous les mois une somme de 50.000 francs au prorata des diminutions cumulées.

Interpellé sur l’affaire Sonko-Adji Sarr, il se limitera à constater que c’est une affaire entre privés qui doit se régler devant le tribunal et qu’il est, lui, plus occupé à cogiter autour de l’emploi des jeunes. Pour ce qui concerne l’emprisonnement de Pape Alé Niang, Pape Modou Fall considérera que les libertés sont encadrées et que nul citoyen n’a le droit d’aller au-delà des limites prévues.

Pour 2024, le leader de Deug Moo Woor prévoit de soutenir la candidature du Président Sall si celle-ci est effective.