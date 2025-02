Secteur des Hydrocarbures: Le gouvernement s’engage à renforcer la sécurité énergétique nationale

Partager Facebook

Dans un contexte marqué par des défis liés à l’approvisionnement et à la sécurité énergétique, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a effectué hier, jeudi, une visite stratégique sur plusieurs sites de stockage d’hydrocarbures à Dakar. Cette tournée, qui s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité énergétique nationale, a permis d’évaluer l’état actuel des infrastructures et de tracer les perspectives pour l’avenir.

Afin d’améliorer l’approvisionnement et la résilience énergétique du pays, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a tenu à saluer les efforts déjà consentis par les acteurs du secteur, qui ont su développer des infrastructures stratégiques permettant au Sénégal de répondre aux besoins de sa population.

Jouant un rôle clé dans l’exportation vers d’autres pays africains, le ministre a souligné l’importance de renforcer ces acquis à travers de nouveaux projets d’envergure. L’objectif est de garantir une distribution efficace, à un coût abordable, tout en repensant le mécanisme de subvention », a déclaré le ministre.

Dans cette dynamique, un audit situationnel sera mené afin d’évaluer les capacités de stockage, la chaîne d’approvisionnement et la structure des prix. Ce travail, confié à des experts du secteur, vise à optimiser la gestion des ressources énergétiques et à mieux orienter les investissements publics et privés. Le ministre a également insisté sur la nécessité d’un dialogue élargi avec l’ensemble des acteurs du secteur, qu’ils soient publics ou privés, afin de dégager des solutions pérennes en phase avec la vision du gouvernement à l’horizon 2050.

Au terme de sa visite sur le site de DOT avec Ola Energy, le ministre s’est dit satisfait des engagements pris par les opérateurs privés pour accompagner l’État dans la sécurisation de l’approvisionnement énergétique. Il a rappelé que le développement du secteur ne peut se faire sans une implication forte du secteur privé, en particulier des entreprises locales, dont les compétences et les investissements seront essentiels à la souveraineté énergétique du pays.

Par ailleurs, les capacités de stockage et de transport ont été au cœur des échanges. Le ministre a souligné la nécessité de renforcer les infrastructures existantes, notamment les dépôts stratégiques de Dakar, Oryx, Vivo Energy et d’autres terminaux pétroliers, afin de garantir un approvisionnement fluide et sécurisé en hydrocarbures.

L’une des préoccupations majeures reste le coût des hydrocarbures pour les consommateurs sénégalais. Le ministre a évoqué une réflexion sur le repositionnement de la subvention, afin de mieux structurer le marché et garantir des prix accessibles Notre objectif est d’assurer un approvisionnement stable, tout en rendant les prix des hydrocarbures plus compétitifs. Cela passe par une gestion optimisée des stocks, une modernisation des infrastructures et une meilleure maîtrise des coûts de transport et de distribution », a-t-il expliqué.

Source: Seneplus