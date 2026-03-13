Secteur extractif : 313 titres miniers seront retirés

Partager Facebook

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, lors du point de presse du gouvernement, a annoncé un bilan d’étape dense sur la réforme du secteur extractif sénégalais. Entre assainissement du portefeuille minier, retraits de titres pétroliers et offensive sur les coûts de l’énergie, le ministre a affiché une volonté de rupture avec les pratiques héritées des régimes précédents.

Il a annoncé que 313 titres miniers qui sont sur le point d’être retirés à leurs détenteurs, après des vérifications complémentaires désormais en phase finale. Ces titres ont en commun d’avoir été attribués à des personnes ou entreprises qui n’ont jamais réellement investi, n’ont pas respecté leurs obligations légales et ne se sont pas acquittées des droits et redevances dus à l’État.

Le ministre a parallèlement dénoncé un phénomène de spéculation systémique : des opérateurs qui obtenaient des permis dans l’unique perspective de les céder à des partenaires étrangers, sans jamais engager la moindre activité. Le ministre souligne l’ampleur des abus constatés. Ces pratiques, considère le ministre, ont engendré une classe de « rentiers de titres » qui ont capturé une ressource publique sans en faire le moindre usage productif.