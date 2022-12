Secteur Primaire: Les travailleurs lèvent leur mot d’ordre de grève

L’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire (Agriculture, Élevage et Pêche) arrête sa grève. L’intersyndicale des travailleurs du Secteur primaire (SYNTTAS, SYTRAPAS et SNTE) a pris part à la rencontre plénière avec le gouvernement du Sénégal ce jeudi au ministère de la fonction publique. Cette rencontre a été présidée par M. Gallo BA, ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public. En plus, il y avait la présence des représentants des ministres sectoriels, les autorités du ministre des finances, de la fonction publique et le haut conseil du dialogue social.

Le ministre de la fonction publique, après avoir rendu compte au premier ministre et au Président de la République, a prononcé la décision du gouvernement d’octroyer finalement un taux de 60% de la prime initiale évoquant les tensions budgétaires et les problèmes de trésorerie. La partie syndicale avait rejeté cette proposition de l’état en maintenant les 75% avec des arguments justifiés et justifiables. Après des négociations intenses, longues, fatidiques qui ont duré cinq (5) tours d’horloge, la partie syndicale a défendu avec courage et détermination les intérêts moraux des travailleurs. Mais le gouvernement était resté sur sa proposition en maintenant les 60%. Il est arrivé même que la partie syndicale se retire pour harmoniser sa position.

Finalement, l’intersyndicale a accepté le taux proposé par le gouvernement mais avec un aspect fondamental ; c’est-à-dire la mise en place d’un comité qui se chargera de travailler à mettre en place un fonds commun pour le secteur primaire dans un délai de 6 mois. La réalisation de ce fonds commun permettra de compenser les 40% perdus par l’intersyndicale de sa prime initiale.

Ainsi, le protocole d’accord a été finalement signé par les deux parties et va permettre la reprise des paiements des indemnités la semaine prochaine. Compte tenu de tous ces éléments, l’intersyndicale, au cours de son assemblée générale de restitution avec la base ce vendredi 2 décembre 2022, décide de lever son mot d’ordre de grève qui a débuté depuis le 18 septembre 2022.

FATOU BA (STAGIAIRE)