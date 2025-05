Semaine de l’Agritech Tunisienne à Dakar: Vers un renforcement de la coopération tuniso-sénégalaise par l’agriculture   

Le Sénégal et la Tunisie comptent renforcer leur coopération à l’occasion de la deuxième édition de la Semaine de l’Agritech Tunisienne à Dakar. Selon le directeur général de Stécia International, Walid Gaddas, cette rencontre montre l’engagement résolu des entreprises tunisiennes à renforcer leur collaboration avec les acteurs sénégalais du secteur agricole. « L’objectif est de relever ensemble les défis cruciaux liés à la rareté des ressources hydriques et à la fragmentation des exploitations agricoles », dit-il. Et de poursuivre: »Après le succès de la première édition en 2022, cette nouvelle rencontre s’inscrit dans le cadre du programme Qawafel, soutenu par l’Agence française de développement (AFD), qui accompagne l’internationalisation des entreprises tunisiennes. A l’en croire, durant cette semaine, six entreprises tunisiennes présentent à Dakar des solutions innovantes adaptées aux réalités du terrain à savoir les systèmes d’irrigation à haute efficacité hydrique, les technologies de transformation des sous-produits agricoles en bio-combustibles, les plateformes numériques pour une gestion intelligente des exploitations agricoles, entre autres. « Ces innovations ne sont pas de simples transferts de technologie. Il s’agit d’une co-construction de savoir-faire, fondée sur un échange équitable d’expertises entre les deux rives du Sahara, dans une logique assumée de coopération Sud-Sud », soutient M. Gaddas. De son avis, cette initiative trouve un écho favorable dans les grandes orientations du Sénégal en matière de souveraineté alimentaire, de modernisation de l’agriculture et de transformation numérique, telles que définies par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.

Présent lors de l’événement, l’ambassadeur de Tunisie à Dakar, M. Rachid Saidani, a salué cette dynamique collaborative, rappelant que le Sénégal est aujourd’hui le premier partenaire commercial de la Tunisie en Afrique subsaharienne. « Cette mission illustre la vitalité de nos échanges bilatéraux et notre volonté partagée de construire un avenir agricole plus résilient et durable », dit-il.

Pour le secrétaire général de l’agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), Alioune Sakho, cette rencontre est bien plus qu’un rendez-vous économique. « Elle symbolise une volonté commune bâtir des ponts durables entre les écosystèmes d’innovation du Sénégal et de la Tunisie, à travers des partenariats d’affaires concrets, ancrés dans une logique de coopération Sud-Sud », dit-il. Et d’ajouter : »

Aujourd’hui, six entreprises tunisiennes issues du secteur technologique agricole sont parmi nous. Elles incarnent une Tunisie innovante, tournée vers la transformation digitale de l’agriculture, avec des solutions concrètes dans l’irrigation intelligente, la traçabilité, la collecte de données agricoles ou encore l’analyse prédictive. Ces innovations, testées et éprouvées dans un contexte méditerranéen soumis à de fortes contraintes, trouvent ici au Sénégal un terrain de collaboration naturelle, nos défis sont communs, nos ambitions complémentaires ». Il renseigne que cette journée B2B a pour objectif de créer des connexions concrètes entre les entreprises tunisiennes présentes et les PME, coopératives, startups et opérateurs agricoles sénégalais. « Nous espérons qu’elle sera le point de départ de partenariats durables, fondés sur la confiance, la connaissance mutuelle et l’envie partagée d’innover au service de l’agriculture africaine », conclut-il.