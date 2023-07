Sen’Eau : Départ de la directrice générale sur fond de malaise

Jany Arnal ne sera plus Directrice générale de la Sen Eau à partir du 11 juillet prochain. Un poste qu’elle occupait depuis fin 2019 pour la mise en œuvre du contrat d’affermage remporté alors par le groupe Suez.

Sur les raisons de son départ, le journal confie que celui-ci est lié à un malaise interne mais n’en dit pas plus.

Succédant à la direction sénégalaise de la Sde, rappelle la source, Jany Arnal et son équipe d’expatriés ont relégué les cadres sénégalais proches de l’ancienne direction. Placés à la tête de toutes les directions stratégiques de la boîte, 6 cadres expatriés dont la Directrice générale se partageaient une charge salariale de 2,6 milliards F CFA par an. Ce qui a contribué à alourdir l’atmosphère au niveau de la Sen Eau entre la nouvelle équipe dirigeante, le personnel et l’administration sénégalaise qui détient la majorité du capital, en plus de détériorer la situation sociale marquée par des grèves.

La distribution de l’eau est aussi jugée “peu satisfaisante” malgré les investissements consentis. Au même moment, les consommateurs trinquent avec “des factures qui explosent” après l’arrivée de nouveaux compteurs.