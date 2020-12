Serigne Khassim Mbacké vante les mérites du ministre Moussa Baldé…

Le ministre Moussa Baldé a le vent en poupe. Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, en plus de bénéficier de la confiance du Président de la République Macky Sall, fait l’unanimité autour de sa personne. Des organisations paysannes et autres mouvements qui fédère des acteurs du monde rural le hisse au pinacle. Le petit-fils de Cheikh Mouhamadou Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul, Serigne Khassim Mbacké vient , sur ce, de le féliciter et l’encourager pour ses efforts inlassables en faveur du monde rural:” L’augmentation du budget de son département ministériel ne doit pas être une surprise. Le Docteur Moussa Baldé est une chance pour l’agriculture sénégalaise. Depuis sa nomination à la tête du ministère de l’agriculture et de l’équipement, il se met résolument, lui et son équipe, au service des agriculteurs.Il ne cesse de traduire au mieux la vision du Chef de l’État dans ce sens. Nous le félicitons et l’encourageons pour son dévouement sans faille”, s’est impressionné le mara- politicien proche de la mouvance présidentielle.