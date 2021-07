Serigne Mboussobé Bousso :”Ce que le Pdt Macky a fait pour rendre notre agriculture plus moderne…

Le Président de la République Macky Sall a procédé, hier, à la remise d’importants lots de matériels agricoles.Une action de haute portée sociale et citoyenne vivement saluée par un des bénéficiaires, en l’occurrence, Serigne Mboussobé Bousso.Pour ce dernier, ces efforts considérables du gouvernement de la République du Sénégal visent à rendre plus moderne notre agriculture:”Le Président de la République son Excellence Macky Sall est l’ami des paysans et agriculteurs du Sénégal. Il est conscient qu’on ne peut tirer le Sénégal vers l’émergence sans une agriculture moderne.Pas plus tard qu’hier, il nous a remis des tracteurs et autres engins de dernier cri. Cela en dit long sur sa ferme volonté de nous faire de vrais entreprenurs agricoles aptes à faire face aux défis de la mondialisation. Ce qu’il a fait dans notre secteur, aucun régime ne l’a jamais fait. C’est pourquoi il mérite nos félicitations et encouragements. Cela est aussi rendu possible par son ministre de l’agriculture et de l’équipement rural.Le Professeur Dr Moussa Baldé , pour le nommer, ne cesse de concrétiser la politique agricole du Chef de l’Etat.C’est une compétence sûre, un homme serviable et qui est toujours habité par la rage de tout faire pour servir notre République et le Président Macky.Il est encore bon pour le service”, croit savoir le mara-politicien et,non moins, Président de l’Association “Diappal Ma Diap Gnou Diappalé Askan- Wi” qui, de poursuivre :”Ce geste du Chef de l’Etat doit être applaudi par tout citoyen honnête et épris de l’épanouisement de notre peuple.Ces matériels sont subventionnés à hauteur de 60% et le taux de paiement qui est de 14 de la CNCAS à moitié (soit 7%). L’instauration du projet “Tool Électrique bi 3PRD” permet de moderniser davantage et d’alléger sensiblement souffrances des acteurs du secteur. Cela prouve qu’il veut toujours nous tendre la perche “.

Au finish, le Président Directeur Général du groupe “Al Hakhou Agro-Busness” a mis le moment à profit pour décerner le satisfecit aux partenaires techniques et financiers comme la Banque Africaine de Développement (BAD), la Délégation à l’Entreprenariat Rapide(DER), la Banque Agricole (BA), etc.Il en appelle à une union sacrée autour du Président de la République Macky Sall pour la réussite de ses nombreux et ambitieux projets et programmes pour le Sénégal.Le marabout proche de la mouvance présidentielle a également tressé des lauriers à toute l’équipe du ministère de tutelle et, particulièrement, le Directeur Samba Kanté pour sa rigueur, sa clairvoyance et son esprit d’ouverture.