Serigne Mountakha endeuillé

Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, traverse une période de deuil à la suite du décès de sa grande sœur, Sokhna Mously Mbacké.

Issue de la lignée directe de Cheikh Ahmadou Bamba, Sokhna Mously Mbacké occupait une place importante au sein de la famille fondatrice du mouridisme. Sa disparition est perçue comme une perte significative dans un contexte où les figures familiales jouent un rôle central dans la transmission spirituelle et sociale de la confrérie.

En tant que sœur aînée du khaife général des Mourides, elle faisait partie des personnalités respectées dans les cercles familiaux et religieux, en raison de son rang et de son héritage. Sa disparition a suscité de nombreuses réactions de compassion au sein de la communauté mouride. Sokhna Mously Mbacké était la mère de Khadim Diop, ancien ministre de la République sous le régime de Macky Sall.

Banquier de formation, ce dernier occupe actuellement les fonctions de secrétaire du Khalife général des Mourides, un poste stratégique au sein de l’organisation administrative et religieuse de la confrérie.