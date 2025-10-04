Seulement 2155 médecins en règle pour plus de 17 millions de Sénégalais

Partager Facebook

L’Ordre national des médecins du Sénégal a publié, hier vendredi 3 octobre 2025, à Dakar, son rapport annuel sur la situation administrative des praticiens inscrits pour l’exercice en cours. Les chiffres révèlent une réalité préoccupante : sur un total de 5675 médecins enregistrés, seuls 2155 sont à jour de leurs obligations, soit 38 %.

Un taux jugé alarmant par les autorités de régulation de la profession. Pour le président de l’Ordre, Dr Jean François Diène, ces chiffres constituent un signal d’alarme. Il note d’ailleurs de fortes disparités entre les sections A et B. «Les écarts sont significatifs entre les deux principales sections de l’Ordre. La Section A, qui regroupe la majorité des médecins avec 4805 inscrits, affiche un taux de conformité de 37%. En revanche, la Section B, plus restreinte avec 870 inscrits, présente un meilleur niveau de régularité, atteignant 42% » dit-il.

Les médecins provisoirement inscrits, particulièrement en difficulté

La situation est encore plus critique chez les praticiens provisoirement inscrits, dont la mise à jour des obligations plafonne à 26,8%. Ce faible taux témoigne d’une fragilité administrative et d’un manque d’ancrage institutionnel, qui pourrait nuire à leur intégration durable dans le système de santé selon le Docteur Diène. Il souligne aussi la différence de conformité selon la nationalité : «Les médecins sénégalais, au nombre de 4536, affichent un taux de régularité de 40%, contre 30% pour les praticiens étrangers (1139 inscrits). Un écart de 10 points qui interroge sur les barrières administratives et les dispositifs d’accompagnement existants pour les médecins non nationaux».

Ainsi, le président de l’Ordre a lancé un appel ferme à la régularisation : «La profession médicale doit rester organisée et rigoureuse. La mise à jour des obligations n’est pas une simple formalité, elle garantit l’éthique et la régulation de la pratique», dit-il. Le Dr Diène invite l’ensemble des praticiens concernés à se mettre en conformité dans les plus brefs délais, afin de renforcer la crédibilité de l’Ordre et améliorer la qualité du service médical au Sénégal.