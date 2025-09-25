Sextape : Comment un menuisier a été poussé au suicide par pendaison

Partager Facebook

Contrairement à la thèse de meurtre déguisé en suicide par pendaison, qui est la plus répandue dans la localité (voir édition du lundi dernier), Ousmane Ba aurait planifié son coup et mis fin à ses jours par pendaison dans la forêt classée de Boune village. Réputé un brillant apprenti menuisier ébéniste, le jeune homme a préféré se donner la mort que de subir les pressions et autres chantages d’une bande de cybercriminels.

La thèse du suicide par pendaison du sieur Ousmane Ba dans la forêt classée de Boune village se confirme ; un geste désespéré du jeune brillant apprenti menuisier ébéniste dans le but de se libérer de l’étau d’un gang de cybercriminels doublés de maîtres chanteurs.

Il se fait piéger sur les réseaux sociaux et se fait filmer nu via un appel vidéo

Ousmane Ba a été pris en otage par une bande de redoutables cybercriminels-maîtres chanteurs, qui s’activent sur les réseaux sociaux à longueur de journée. D’après quelques indiscrétions, l’apprenti menuisier ébéniste aurait été auparavant piégé par un faux profil, qui se serait fait passer pour une belle nymphe sur la photo en question. Ainsi, le quidam a réussi à se procurer des images obscènes et autres vidéos nues du jeune homme. Qui a mordu à l’hameçon, via des appels vidéo.

Le gang réclame de l’argent et menace de publier ses images obscènes

Sachant que la mayonnaise a pris, les malfaiteurs, opérant en bande organisée, téléphonent à l’apprenti menuisier ébéniste et lui montrent ses images et ses vidéos indécentes. Ils réclament de l’argent et menacent de le jeter en pâture par la publication de ses images et de ses vidéos. Le garçon panique, réalise qu’il vient de se faire avoir et tente de trouver une solution à l’amiable. Les malfrats acceptent l’offre et réclament de l’argent.

L’apprenti déprime et se plie aux quatre volontés du gang

De peur d’être malmené sur les réseaux sociaux, Ba fait profil bas et se plie aux quatre volontés de la bande de cybercriminels. Il leur envoie sans cesse des sous. Il finit par se ruiner et commence à déprimer. Il se garde cependant de rapporter sa mésaventure à ses parents et continue de subir le supplice des bandits. Il disjoncte au bout du compte et développe des troubles du comportement. Il se recroqueville sur lui-même, communique peu avec les gens et vit dans le quartier comme un moine dans un monastère.

Il devient impuissant sexuel et alerte ses parents

Un jour, Ba, rongé par le stress, se confie enfin à son oncle maternel, qui lui a appris les rudiments du métier dès le bas âge. Il lui rapporte ses souffrances par le fait d’une bande de cybercriminels et affirme devenir impuissant. «Je ne me sens plus homme depuis quelque temps. Je suis devenu un impuissant sexuel», aurait lâché le jeune homme. Ses parents interviennent et se saignent aux quatre veines par le truchement de la médecine traditionnelle dans le but de le sortir de l’ornière.

Le drap enroulé autour du cou du défunt, un élément clé de la thèse du suicide

Pendant que ses proches s’activent, l’apprenti menuisier ébéniste, persécuté par les cybercriminels doublés de maîtres chanteurs, choisit le suicide par pendaison pour se libérer. «Il a dû planifier son coup. Car, le drap dont il s’est servi pour se pendre à l’anacardier lui appartenait. C’était son drap de couverture dans sa chambre. Quand on a montré le drap à ses parents, ces derniers l’ont aussitôt reconnu comme étant le sien. Il a mis fin à ses jours pour abréger ses souffrances. Il était harcelé et persécuté par ses cybercriminels, qui lui réclamaient sans cesse de l’argent sous peine de publier ses images», disent-ils.

Son téléphone trouvé l’anacardier aussi, Ousmane B. inhumé hier

Et de poursuivre : « arrivé dans la forêt, il a dû poser son téléphone portable que nous avons trouvé sur une branche de l’anacardier, avant de commettre son acte avec son drap », disent nos contacts sous le sceau de l’anonymat. Ousmane B. a été accompagné à sa dernière demeure. L’apprenti menuisier ébéniste repose désormais au cimetière de Boune village.

Les ECHOS