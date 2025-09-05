Six tonnes de cocaïne saisies par la Marine nationale

Partager Facebook

Une prise exceptionnelle. Une frégate de la Marine française a saisi près de six tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche navigant au large des côtes africaines, a annoncé mercredi la préfecture maritime de l’Atlantique. « Au total, 5.919 kg de cocaïne, d’une valeur marchande estimée à 320 millions d’euros, ont été saisis à bord du navire ».

Cette saisie a eu lieu le 29 août dans les eaux internationales, « au large de l’Afrique de l’Ouest », sur demande de l’office antistupéfiants (OFAST). Elle faisait suite à des informations transmises par les services de police britannique, américain et par le Centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime de Lisbonne.

Déjà 45 tonnes de drogues saisies par la Marine en 2025

L’identité de l’équipage (dont la nationalité n’a pas été relevée, tout comme le pavillon du navire) a été relevée lors de la saisie. Le bateau de pêche a ensuite pu reprendre sa route. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Brest.

La frégate ayant procédé à la saisie était dans la zone dans le cadre de la mission Corymbe, un déploiement opérationnel par lequel la France assure sa présence en Afrique de l’Ouest et dans le Golfe de Guinée. « La Marine française, cette année, a intercepté 45 tonnes de drogues, on est déjà au record de l’année dernière », a souligné mercredi l’amiral Nicolas Vaujour, chef d’état-major de la Marine.

En mars 2024, notamment, la Marine française avait saisi 10,7 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche brésilien dans le Golfe de Guinée. « Il y a trois ans, on interceptait 500 kg, on était contents. Aujourd’hui, on parle de plusieurs tonnes, donc le flux a augmenté de manière assez conséquente ».