SOFTCARE / SCANDALE DES COUCHES PERIMEES : Le ministère de la Santé annonce une enquête

Suite et pas fin de l’affaire du scandale des couches périmées qui éclabousse la société Sotcare. Une semaine après l’annonce du retrait de ses serviettes hygiéniques et couches par l’Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique (ARP), le ministère de la Santé a annoncé une enquête.

Dans un communiqué publié ce 18 décembre, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP), en sa qualité d’autorité de tutelle, a annoncé qu’une « mission conjointe sera diligentée sans délai, en étroite collaboration avec le Ministère du Commerce et de l’Industrie, afin de faire toute la lumière sur cette affaire ».

Le département dirigé par Dr Ibrahima Sy assure qu’il va revenir vers le public avec des « informations précises, vérifiées et conformes à la réalité, dans un souci de transparence et de responsabilité ». Le ministère souligne par ailleurs qu’il prendra toutes les mesures correctives nécessaires, conformément aux textes en vigueur et dans le respect des principes de justice et d’équité.

Enfin, le MSHP rassure les populations et réaffirme son attachement indéfectible à la « préservation de la santé publique, à la sécurité sanitaire et à la régulation rigoureuse du secteur pharmaceutique». A signaler que l’Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (ARP) a suspendu la commercialisation des couches et serviettes hygiéniques de la marque SOFTCARE. La raison ? Une inspection menée à l’usine de Sindia a révélé l’utilisation de matières premières périmées, exposant potentiellement les bébés, enfants et femmes à des risques sanitaires.